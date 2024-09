Obras do túnel Sena Madureira começam

O projeto é bem antigo, já foi reconsiderado em outras gestões, chegou a ter contrato de execução assinado… mas foi novamente engavetado e não saiu do papel. Mas, agora, as obras já até começaram. Ao que parece, o túnel da Rua Sena Madureira, que vai passar sob a Rua Domingos de Morais em direção à Rua Embuaçu, vai se tornar realidade.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Trânsito, a ordem de serviço para começo das obras da estrutura foi emitida no início do mês, em 4 de setembro. A pasta garante que a obra vai beneficiar 818 mil pessoas.

Efetivamente, a fluidez naquele entrocamento é um problema antigo na região. Em especial no sentido centro-bairro, os carros que pretendem virar da Rua Domingos de Moraes para as Ruas Monsenhor Manuel Vicente/Maurício F. Klabin tomam conta de ao menos três faixas, dificultando a vida de quem quer seguir em direção ao Jabaquara.

Quem sobe pela Rua Sena Madureira e quer ir em direção à Chácara Klabin ou Ipiranga, seguindo também pelas ruas Monsenhor Vicente/Maurício Klabin igualmente fica preso por várias fases no semáforo em horários de maior movimento.

Esse excesso de veículos na direção da Avenida Dr, Ricardo Jafet, por sua vez, faz com que o semáforo no sentido bairro centro, com veículos seguindo pela Rua Domingos de Moraes em direção ao Paraíso, formem longos congestionamentos.

De acordo com a Prefeitura, o futuro Complexo Viário Sena Madureira será composto por dois túneis, que totalizam 1.651m de extensão. O túnel norte começará na Rua Sena Madureira, altura da R. Botucatu. Já o túnel sul terá início na mesma via, próximo à R. Mairinque.

O novo Complexo promoverá a interligação da Av. Ricardo Jafet aos complexos viários João Saad e Túnel Jânio Quadros, facilitando os deslocamentos entre as regiões da Vila Mariana, Ipiranga, Itaim Bibi e Morumbi, além de agilizar o caminho para a Rodovia dos Imigrantes.

As obras já começaram e a previsão é que a obra seja entregue até setembro de 2025.

De acordo com a Prefeitura, a implantação do túnel trará impactos positivos em diferentes aspectos. De partida, as obras vão gerar aproximadamente 2,5 mil empregos diretos e indiretos.

Quando concluído, a promoessa é que o túnel vai melhorar a fluidez do trânsito com a redução dos congestionamentos e dos tempos de deslocamento. Assim, o novo túnel vai gerar a redução da emissão de poluentes.

Histórico

Contratada originalmente em 2011, a obra foi suspensa em 2013. Após estudo realizado para a retomada do contrato, os projetos relativos ao Complexo Viário Sena Madureira foram atualizados a fim de atender a todas as normas vigentes, desde aspectos de segurança até questões relativas à acessibilidade.

Questionada, a Companhia de Engenharia de Tráfego ainda não confirmou se haverá ciclovias ou ciclofaixas dentro dos novos túneis. Mas explica que durante a execução das obras de construção do Túnel, a rota de bicicleta existente da Rua Sena Madureira será desviada e orientada por banners e faixas para as ciclovias existentes da Rua França Pinto e da Rua Cel. Lisboa / Madre Cabrini, interligando a ciclovia da Rua Domingos de Moraes.

O valor atualizado do empreendimento é de R$ 531 milhões. Os serviços estão a cargo da Ayla Construtora e da Galvão Engenharia.

Durante o período de obras, haverá ocupação de uma faixa de cada sentido da Rua Sena Madureira, mais o canteiro central.

A Companhia de Engenharia de Tráfego preparou um plano para reduzir o impacto das obras no trânsito e irá sinalizar as imediações, alertando sobre o trabalho em andamento e oferecendo alternativas para desvio.