Obras do João Caetano: fase final

Em 25 de dezembro de 1952, o Teatro João Caetano abriu suas portas e passou a receber espetáculos frequentes dos alunos da Escola de Arte Dramática, atividades promovidas pelas escolas da região e até cultos religiosos, que chegavam a utilizar seu palco como altar. Setenta anos depois, em dezembro de 2022, esse espaço cultural tradicional da Vila Mariana fechou suas portas para ser reformado. A expectativa era de que os trabalhos durariam um ano, mas só agora as obras estão em fase de conclusão De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, a data de reabertura será divulgadas ainda neste mês, assim como a programação especial para a retomada de atividades.

Outro espaço cultural local está também em reforma – a Biblioteca Chácara do Castelo. Fechada a partir da pandemia, com problemas estruturais e riscos de desabamento, a Biblioteca teve início de processo de licitação para reforma assinado em outubro de 2023, mas deve ser reaberta em breve.

Investimentos na zona sul em cultura

A Prefeitura recentemente anunciou um pacote de investimentos na cultura e no lazer da cidade, destinando mais de R$ 50 milhões para um conjunto de 15 obras nos primeiros 100 dias de 2025. As intervenções abrangem desde a reforma de bibliotecas e a modernização de equipamentos históricos até a criação de novos espaços culturais e ampliação da acessibilidade.

A reforma do João Caetano é listada entre as principais iniciativas, por ser este um dos mais antigos e tradicionais de São Paulo, passou por uma reforma estrutural completa, com adaptações para acessibilidade, melhorias na segurança contra incêndios e restauro da edificação, e está em fase de conclusão. O investimento na modernização do espaço chega a R$ 9,5 milhões.

Na zona sul paulistana, há ainda as obras da Casa de Cultura Cidade Ademar, um novo espaço com investimento de R$ 12,9 milhões, ampliando o acesso à cultura para os moradores da região.

Outro ponto de transformação é o Centro Cultural São Paulo (CCSP), que recebe R$ 6,6 milhões para renovação das fachadas, impermeabilização e requalificação da cobertura, garantindo melhores condições para o público e preservação do patrimônio.

Além dessas intervenções, já está em fase de licitação a revitalização da Escola Municipal de Iniciação Artística (EMIA), no Jabaquara.

“A cultura é um eixo estratégico para o desenvolvimento da cidade. Esses investimentos vão garantir mais acesso e qualidade na oferta de espaços culturais para a população”, afirma Totó Parente, secretário de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo.

No final de março, a biblioteca Roberto Santos, no Ipiranga voltou a abrir as portas após reformas estruturais que incluíram melhorias elétricas, hidráulicas, telhados, drenagem e pintura. Em abril, será a vez da Casa de Cultura da Brasilândia ser reaberta, após uma ampla requalificação que contemplou manutenção da cobertura, infraestrutura elétrica, modernização do elevador e revitalização das áreas externas.