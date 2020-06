Obras de unidade de saúde 24h são retomadas no Jabaquara

A Prefeitura de São Paulo iniciou a retomada das obras para construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jabaquara, na Rua Cruz das Almas, anexo ao Hospital Municipal, na Zona Sul da capital. O prefeito Bruno Covas e o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, vistoriaram a área na manhã desta quarta-feira (03/06). A unidade contará com 20 novos leitos e auxiliará no atendimento de saúde de média complexidade, agregando aos serviços da rede de atenção básica e hospitalar da região.

Segundo o prefeito Bruno Covas a retomada da obra no Jabaquara contará com um investimento de R$ 4,7 milhões para ser concluída. O trabalho contará com recursos da Prefeitura de São Paulo e do Governo Federal e a expectativa é conseguir entregar a nova UPA ainda este ano. “Essa é a sexta UPA que nós retomamos. As seis foram licitadas em 2014 e as obras foram paradas em 2016. Aqui (Jabaquara) nós tínhamos praticamente R$ 2,1 milhões enterrados que não foram revertidos para população”, explicou Bruno Covas.

A UPA Jabaquara terá aproximadamente 2 mil m² com dois pavimentos e será equipada com 7 leitos de urgências, sala de ortopedia, raio-x, sala de gesso, suturas, esterilização e expurgo, triagem, 6 consultórios médicos, 1 consultório odontológico, sala de medicação, 7 poltronas de inalação adulto e 7 infantis, coleta de exames, sala de eletro cardiograma, 2 salas de avaliação, 14 leitos de observação adulto e 4 infantil e 2 salas de isolamento. Além disso, contará com farmácia, serviço social, ouvidoria e áreas administrativas. Também possuirá aquecimento solar e utilizará água de reuso.

A obra faz parte da retomada de seis unidades de Pronto Atendimento (UPA) na capital. As outras UPA’s com obras retomadas estão nas regiões de Parelheiros, Mooca, Cidade Tiradentes, Vila Mariana e City Jaraguá. As unidades atenderão 24 horas, todos os dias.