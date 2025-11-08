Obras de Tarsila do Amaral estão abertas à visitação

Está aberta ao público a exposição “São Paulo – Paris: A Descoberta de Tarsila do Amaral”, no Palácio dos Bandeirantes. A mostra inédita é dedicada à importante trajetória da artista modernista. É a primeira vez que a coleção completa da artista aos cuidados do Acervo dos Palácios, departamento museológico da Casa Civil, estará na sede do Governo de SP.

A iniciativa também integra as comemorações do aniversário de 40 anos do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Estado de São Paulo, responsável pela gestão das coleções artísticas e históricas dos palácios governamentais. “Para o Governo de São Paulo, abrir as portas do Palácio dos Bandeirantes para celebrar Tarsila do Amaral é mais do que realizar uma mostra de arte. É reconhecer o talento brasileiro. Compartilhar esse espaço e essas obras com a população é também fortalecer nossa identidade e preservar a história do Brasil. Que esta exposição reforce o orgulho do que somos como nação e permita que mais pessoas tenham acesso e se sintam parte desse patrimônio”, afirmou a primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas.

Ao todo são 13 telas e 3 gravuras de Tarsila expostas no Salão dos Pratos, importante sala de reuniões e exposições do Palácio dos Bandeirantes, que acabou de passar por projeto de restauro para retomar suas características originais, e teve elementos como piso, portas e teto reformados. Das 16 obras da exposição, 6 delas estiveram em Paris, na França, e em Bilbao, na Espanha, emprestadas para importantes exposições na Europa de setembro de 2024 até junho de 2025. A artista vem recebendo novas leituras, mostrando sua importância e contribuição com o modernismo em contexto ampliado, inclusive internacionalmente.

Com curadoria de Rachel Vallego, “São Paulo-Paris: A Descoberta de Tarsila do Amaral” apresenta criações da artista entre os decênios de 1910 a 1960, trazendo novas reflexões.

A mostra fica em cartaz até 25 de janeiro de 2026. A entrada é gratuita e é necessário agendamento prévio.

Para garantir sua visita e consultar outras informações, acesse o site www.acervo.sp.gov.br.

Serviço:

“São Paulo-Paris: A Descoberta de Tarsila do Amaral”

Curadoria: Rachel Vallego

De 06/11/2025 até 25/01/2026

Palácio dos Bandeirantes

Avenida Morumbi, 4500

Entrada gratuita

Visitas:

Segunda a sexta: 10h às 16h (visitas individuais e para grupos)

Sábados: conferir disponibilidade

Necessário agendamento prévio com no mínimo 48 horas de antecedência.