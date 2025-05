Obras de ampliação e readequação são concluídas na Linha 2 do metrô

O Metrô concluiu mais uma etapa da concretagem da laje de fundo da futura estação Anália Franco, fundamental para o avanço das obras da Linha 2 – Verde. A operação iniciou às 5h30 e foi concluída às 19h45 do último sábado (26). No total, foram lançados cerca de 1.540 m³ de concreto — volume equivalente a aproximadamente 193 caminhões betoneira.

Essa fase representa um marco no avanço da construção da estação, que atingiu 70% de obras concluídas. Esse projeto tem foco em sustentabilidade e busca a certificação internacional LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) concedida a construções que adotam práticas ambientalmente responsáveis e eficientes no uso de recursos naturais.

A estação adota soluções sustentáveis desde sua concepção. Entre as medidas implementadas estão: sistema de reuso de água, tratamento de efluentes com o uso de geobags — sacos de material geotêxtil que separam resíduos sólidos de líquidos no canteiro de obras. , controle de erosão, coleta seletiva de resíduos. A qualidade do ar também é monitorada por meio de filtros.

Após a inauguração, a estação contará com dispositivos que reduzem em até 20% o consumo de água, além de sistemas de captação da água da chuva para irrigação de áreas verdes e limpeza das dependências.

A previsão é que o trecho entre Vila Prudente e Vila Formosa esteja concluído até 2027. A expansão total da Linha 2-Verde, entre Vila Prudente e Penha, prevê 8,3 km de trilhos e oito novas estações, com entrega por etapas até dezembro de 2028. Quando finalizada, a linha deverá transportar cerca de 1,2 milhão de passageiros por dia, oferecendo mais mobilidade e qualidade de vida à população da Zona Leste de São Paulo.

Vila Prudente

O Metrô de São Paulo também concluiu as obras de ampliação e requalificação do Complexo Vila Prudente. As intervenções beneficiam os mais de 132 mil passageiros que utilizam diariamente as estações das linhas 2-Verde e 15-Prata, agora com mais fluidez, acessibilidade e conforto na circulação e na integração entre os modais.

Com investimento de R$ 57 milhões, o projeto acrescentou 1.200 m² de novas áreas ao complexo, incluindo um novo edifício de conexão entre as linhas. Foram instaladas 10 escadas rolantes e 4 fixas, facilitando o deslocamento entre os diferentes níveis das estações. A nova área na plataforma leste da Linha 2-Verde ajudou a redistribuir o fluxo de passageiros, reduzindo aglomerações nos horários de pico.

A acessibilidade foi reforçada com a construção de uma nova rampa de acesso e uma escada fixa mais larga na Rua Cavour. O piso externo também foi substituído por material antiderrapante, aumentando a segurança em dias chuvosos.

entorno da estação passou por completa revitalização. Foram refeitos e ampliados 1.200 m² de áreas ajardinadas e 1.200 m² de calçamento com piso drenante, além de 900 m² de calçadas requalificadas. A obra propiciou a implantação de novas baias para táxis, carros de aplicativo e pontos de ônibus. A área comercializável foi ampliada para 241 m² e poderá receber novos serviços e comércios, trazendo mais conveniência aos usuários.

Na área de interligação entre as duas linhas, o novo prédio de 290 m² trouxe mais agilidade e conforto para os passageiros. Foram instalados 12 contadores de fluxo para monitoramento em tempo real, auxiliando na gestão da demanda.

A estação também ganhou melhorias estruturais, com novo telhado, fechamento em vidro e reforço nos sistemas de ventilação e iluminação. Foram instaladas 108 novas luminárias em áreas de interligação, mezanino e plataformas. As intervenções incluíram a entrega de dois novos sanitários públicos (masculino, feminino e PCDs), ampliando os serviços oferecidos.

Para otimizar os espaços internos, os equipamentos de ventilação antes posicionados nas plataformas foram relocados para áreas externas. As salas operacionais também foram readequadas, liberando ainda mais espaço para circulação dos passageiros.

Com as intervenções finalizadas, o Complexo Vila Prudente está mais moderno e preparado para atender à crescente demanda da população com mais conforto, segurança e eficiência. As obras integram os esforços do Governo do Estado de São Paulo para fortalecer a mobilidade urbana e qualificar a experiência do passageiro no transporte sobre trilhos.