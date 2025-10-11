Obras da Linha Ouro do metrô atingem 96% concluídas

O governador Tarcísio de Freitas fez uma visita técnica às obras da Linha 17-Ouro na quarta-feira (8 de outubro), conferindo o avanço de sua construção, que ultrapassou 90% de conclusão. Retomada no início da atual gestão, a linha que vai ligar o aeroporto de Congonhas à rede de transporte sobre trilhos também já conta com cinco trens em testes para compor a frota que vai iniciar a operação até março de 2026.

“As obras estão andando super bem, estamos andando dentro do planejado. Em março próximo vamos iniciar a operação assistida, já com passageiros. E, no segundo semestre do ano que vem, vamos dar início à operação comercial. A chegada dessa linha vai melhorar o dia a dia dos moradores da zona sul da capital e dos passageiros que partem ou chegam à cidade pelo Aeroporto de Congonhas. É mais mobilidade, conforto e qualidade de vida”, afirmou o governador.

Com 97% de execução e já na fase de acabamento, a estação Vereador José Diniz foi a primeira do roteiro. O local conta com todas as seis escadas rolantes, três elevadores e comunicação visual, bloqueios (catracas), monitores de informações aos passageiros e portas de plataforma. Além das atividades de acabamento em curso, como o paisagismo da área externa, a estação também recebe trabalhos de finalização e testes de sistemas.

O percurso incluiu a estação Washington Luís, que atingiu 85% de avanço nas obras civis, já com portas de plataforma instaladas e contando com atividades para a colocação de comunicação visual e montagem de sistemas, que inclui todos os quatro elevadores e oito escadas rolantes já instalados. Ela será um dos principais acessos para passageiros vindos de outras regiões da cidade e fica anexo ao Pátio Água Espraiada. O local que vai abrigar as oficinas de manutenção alcançou 88% de execução das obras.

O trajeto entre essas estações foi feito a bordo de um dos cinco trens já entregues, fabricado na China pela empresa BYD. A composição fez o percurso totalmente movida à bateria, que permite autonomia de até 8 km e é uma das inovações neste projeto que compreende 14 trens, dos quais seis já estão no Brasil, sendo um recém-chegado ao Porto de Santos.

Ao todo, a nova linha que vai conectar o aeroporto de Congonhas à rede sobre trilhos da capital paulista está com 96% das obras concluídas, com as estações entrando em fase de testes e acabamentos – como a estação Vila Cordeiro, por exemplo, que também já iniciou as atividades de paisagismos dos acessos.

A Linha 17-Ouro vai beneficiar mais de 93 mil passageiros por dia ao conectar o aeroporto de Congonhas à Estação Morumbi, da Linha 9-Esmeralda, com oito estações e 6,7 km de extensão operacional. O novo monotrilho vai contribuir para a redução do tempo de deslocamento da população ao fortalecer a integração com outros modais de transporte.

Paisagismo

Segundo o Governo do Estado, as obras da Linha 17-Ouro do Metrô avançam em diferentes frentes, com destaque para o paisagismo e a instalação de equipamentos como portas de embarque e elevadores.

Serão oito estações modernas e a frota contará com 14 trens de tecnologia avançada, que vão reforçar a mobilidade urbana na Zona Sul da capital. O início da operação da Linha 17-Ouro está previsto para 2026, ampliando a integração do transporte metropolitano e oferecendo mais conforto e segurança aos usuários.

“A obra do monotrilho da Linha 17-Ouro é importante para a mobilidade de São Paulo por integrar o Aeroporto de Congonhas, um dos mais movimentados do Brasil, diretamente à rede de transporte metroferroviária”, disse Marcelo Basso, gerente da Linha 17-Ouro do Metrô à Agência SP. “A nova linha de monotrilho também oferecerá uma opção de transporte público eficiente para uma região densamente povoada da cidade.”

Nesta reta final da obra, estão incluídas a implantação das portas de plataforma em todas as estações e a montagem de sistemas essenciais, como energia, ventilação, multimídia, monitoramento e telecomunicações. Também estão em execução a instalação de escadas rolantes, elevadores, máquina de lavar trem e veículo de manutenção de via, que já passa por processo de comissionamento.

Os sistemas de alimentação elétrica já foram energizados em estações como Vereador José Diniz e Campo Belo. Em paralelo, seguem os testes de comissionamento e a execução de sistemas auxiliares, incluindo ar-condicionado, iluminação e ventilação.

Cada trem da Linha 17-Ouro terá cinco carros, 60,8m de comprimento, capacidade para 616 passageiros e recursos como ar-condicionado, iluminação em LED, áreas acessíveis e sistema UTO (Unattended Train Operation), com tecnologia CBTC, que permite maior eficiência e menores intervalos entre viagens. O projeto também prevê inovações, como a autonomia das composições para percorrer até 8 km com baterias próprias em caso de queda de energia de tração.

“Com trens automáticos e com capacidade para centenas de passageiros, a linha deverá ajudar a reduzir o tráfego nas principais vias da região”, afirmou Basso.