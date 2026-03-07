Obra de José Antonio da Silva está em exposição no MAC/USP

O MAC USP inaugura esta bela exposição dedicada a José Antônio da Silva. Concebida no âmbito da Temporada Brasil/França, 2025, a mostra iniciou sua itinerância em abril de 2025 no Museu de Grenoble, passando pela Fundação Iberê, em Porto Alegre, de agosto a novembro, e chega agora a São Paulo, enriquecida por acréscimos pertencentes ao Museu. Agradecemos a parceria que possibilitou essa versão ampliada, especialmente da Fundação Iberê, através de seu diretor e comissário geral da Temporada Brasil/França, Emilio Kalil.

Desde sua fundação, o MAC USP vem reunindo um valioso conjunto de obras desse artista autodidata de origem rural e popular. A doação inaugural do acervo já incluía pinturas de 1942 a 1950, período em que Silva começava a despertar o interesse da crítica, antes mesmo de seu reconhecimento nas primeiras Bienais de São Paulo. Esse momento revela uma inflexão no modernismo brasileiro, que então passava a valorizar produções não-acadêmicas, associadas a uma ideia – ainda que controversa – de arte “ingênua” ou “primitiva”, em diálogo com novas compreensões do popular.

Hoje, o MAC USP preserva 119 obras de Silva, incorporadas entre 1963 e 2019, além de uma rica coleção documental. Destacam-se doações como a de Francisco Matarazzo Sobrinho, com obras até 1950, incluindo o retrato O Protetor do Artista; a de Theon Spanudis, com autorretratos, naturezas-mortas e cenas como Os tucanos e Sucuri comendo boi; e a de Carlos Pinto Alves, com os 75 nanquins da série Romance de minha vida, 40 deles publicados em seu primeiro livro, e 35 nunca exibidos.

Esse conjunto revela impressionante diversidade técnica, temática e formal, refletindo também as condições de produção, circulação e recepção da obra do artista, que desde 1963 inspirou 7 mostras individuais e ao menos 34 coletivas no Museu.

Graças à curadoria de Gabriel Pérez-Barreiro e aos acréscimos coordenados por Fernanda Pitta, a mostra oferece um panorama provocativo da trajetória do artista – marcada pela vivência da modernidade no campo e por tensões entre legitimação e marginalização, além de questões hoje centrais, como as perdas ambientais trazidas pelo agronegócio, as relações entre humanos e não-humanos, o mundo comum e os embates simbólicos dentro do sistema da arte.

O Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo- MAC/USP tem entrada e estacionamento gratuitos.

Fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301 – Ibirapuera.

Abre de terça a domingo das 10h às 21h e às segundas está fechado.

Telefone: 2648.0254.

Site: http://mac.usp.br