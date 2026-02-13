Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU estão presentes na coleta de resíduos

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). São 17 objetivos e 169 metas definidos em 2015 para construir um mundo mais justo, próspero e sustentável até 2030.

Focam em cinco pilares principais (5 Ps): Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias, abrangendo áreas sociais, econômicas e ambientais.

Na região sudeste da cidade de São Paulo, a concessionária Ecourbis Ambiental, que é responsável pela coleta de resíduos – comuns e recicláveis, além dos resíduos de saúde – está atenta aos ODS. O Relatório de Sustentabilidade, divulgado pela empresa ao completar 20 anos de atuação na capital, está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Em síntese, esse documento evidencia o compromisso empresarial da Ecourbis na promoção de um serviço essencial à população, contribuindo diretamente para o bem-estar dos moradores das 19 subprefeituras das zonas sul e leste, do total de 32 existentes no município. Os dados apresentados ainda refletem o cumprimento dos marcos contratuais estabelecidos com a Prefeitura de São Paulo, bem como a observância às condicionantes de licenças, normas e legislações vigentes, reforçando o compromisso com a conformidade e a responsabilidade socioambiental.

Ações empresariais seguem ESG

O Relatória de Sustentabilidade aponta que, com o objetivo de estimular o desenvolvimento sustentável, a Ecourbis adota uma abordagem holística sobre os aspectos ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês) relacionados ao seu ecossistema e às atividades que realiza.

A empresa reconhece a sua responsabilidade como gestora de resíduos e considera que sua atuação está diretamente vinculada à transição global para uma economia circular e de baixo carbono. Por isso, a minimização do desperdício e a maximização da sustentabilidade orientam cada etapa de suas operações.

Limpeza urbana e os ODS da ONU

A concessionária Ecourbis é responsável pela coleta de resíduos na cidade, ação com influência direta na vida de pessoas que vivem bairros com características bem diferentes, mas todos eles beneficiados com uma cidade limpa e organizada.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU apontam para a importância de garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos. Nesse sentido, o trabalho da concessionária inclui a coleta regular dos resíduos gerados pelos quase sete milhões de domicílios da área atendida. No caso dos resíduos comuns, a coleta é feita no mínimo três vezes por semana, enquanto na coleta seletiva pode acontecer porta a porta, por equipes exclusivas, até duas vezes por semana.

Para saber o dia em que as coletas (comum e seletiva) acontecem na via onde mora, basta acessar o site ecourbis.com.br e conferir na aba Horário da Coleta.

A empresa garante ainda a destinação final ambientalmente correta dos resíduos domiciliares em aterro sanitário licenciado pela Cetesb – a agência ambiental paulista.

Aliás, há também um ODS relacionado à preservação de Água Potável e garantia de Saneamento. O cuidado e a tecnologia usados no aterro sanitário da Ecourbis evitam a contaminação dos corpos hídricos.

Outra preocupação para que o futuro seja mais sustentável é com Energia Limpa e Acessível. A coleta de resíduos hoje pela cidade é feita visando ao aumento do uso de energias renováveis, melhorias na eficiência energética e a ampliação de tecnologias limpas para enfrentar a crise climática.

A frota de caminhões da Ecourbis vem sendo modernizada e atualmente é movida a biometano – combustível produzido a partir do biogás que é gerado com a própria decomposição do resíduo orgânico – ou Gás Natural Veicular (GNV).

Assim, estimula-se a economia circular – já que é dos próprios resíduos que se gera o combustível – e também há redução de emissão de poluentes na atmosfera em comparação ao diesel dos caminhões tradicionais.

A atuação da concessionária está igualmente alinhada ao objetivo Trabalho Decente e Crescimento Econômico, já que gera novos postos de trabalho em cadeias de reciclagem e recuperação, promovendo uma economia verde.

A gestão eficiente de resíduos contribui para melhorar a qualidade de vida das pessoas, reduzindo poluição e aumentando a saúde pública, o que representa avanços no Objetivo “Cidades e Comunidades Sustentáveis”.

A ONU também aponta a importância de promover Consumo e Produção Responsáveis e, nesse sentido, a concessionária incentiva a reciclagem, reutilização e redução de resíduos, estimulando cadeias produtivas mais sustentáveis. Vale destacar que a Ecourbis faz a coleta seletiva em todas as vias de sua área e encaminha os recicláveis para cooperativas de catadores conveniadas à Prefeitura.

Há ainda o desafio de desenvolver uma Ação Contra a Mudança Global do Clima. O trabalho da concessionária visa à redução e à recuperação de resíduos, de forma a dimunuir as emissões de Gases de Efeito Estufa associadas à decomposição em aterros.

Por fim, o Relatório de Sustentabilidade da Ecourbis aponta que para atingir o Objetivo de preservar a Vida Terrestre é necessário proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres.

A concessionária desenvolve projetos como o Viveiro Ecoíris, onde já foram produzidas mais de 360 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, usadas para garantir compensações ambientais exigidas por órgãos competentes, e contribuir para a diversidade da flora na capital.

Há foco ainda em educação ambiental, que busca não só reduzir o volume de “lixo” gerado cotidianamente, como conscientizar as pessoas a respeito dos diferentes tipos de resíduos e a destinação final correta de cada um deles.