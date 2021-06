Oba inaugura nova unidade na Pamplona

O Oba Hortifruti abre as portas da sua 25ª loja na cidade de São Paulo, localizada na Rua Pamplona, no bairro Jardim Paulista. A inauguração será no dia 24 de junho, quinta-feira, às 8h, seguindo todas as medidas de higiene, segurança e distanciamento.

“É sempre muito bom levar mais sabor e variedade para os paulistanos e, a chegada de mais uma loja na cidade, nos deixa extremamente felizes. Queremos aumentar a oportunidade das pessoas terem uma melhor qualidade de vida, através da alimentação”, comenta Janaína Borges, gerente de marketing do Oba Hortifruti. A nova loja, com área de 349 m², oferece produtos saudáveis, contemplando os setores de: Floricultura, Autosserviço, Adega, Mercearia, Padaria, Frios, Peixe, Açougue e, claro, o de Hortifruti, com frutas, verduras e legumes fresquinhos.

O Oba Pamplona é de fácil acesso e fica a poucos minutos do metrô. “A nossa expectativa é levar a todos uma opção de compra rápida, principalmente pela localização da loja, pensando em facilitar o dia a dia de nossos clientes, além de oferecer produtos para incentivar uma dieta saudável, com alimentos fresquinhos”, ressalta Janaína. A rede focou muito na versatilidade, oferecendo alimentos práticos para todas as refeições do dia.

No dia da inauguração, haverá a entrega de máscaras e álcool em gel para todos, sampling de suco de laranja, cadastro Cliente Bem Querer e a presença dos personagens Vitaminics para deixar tudo ainda mais divertido! Para uma melhor experiência, o WhatsApp, o e-commerce e o aplicativo Oba também estarão disponíveis para as compras on-line.

Inauguração Oba Pamplona: Data: 24/06, quinta-feira. Horário: 8h . Endereço: Rua Pamplona, nº 822 – Jardim Paulista. Obahortifruti.com.br