Oba inaugura no Campo Belo

Essa semana, a região do Campo Belo recebeu a primeira loja do Oba Hortifruti, no formato Oba Farm – uma alusão ao conceito de fazenda e tudo que ela tem e produz. Localizada na rua Dr. Jesuíno Maciel, 1285, a nova unidade promete outro significado para o momento de compras, com a presença dos personagens interativos espalhados pela loja, como a Banana Esportista, o Papagaio Contador de Histórias, o Tomate Bombadão e o Sapo Cantor. O lado externo da loja lembra um enorme celeiro.

Para Janaína Borges, Gerente de Marketing do Oba Hortifruti, “a chegada do Oba Farm na região do Campo Belo representa uma oportunidade única de apresentarmos aos moradores uma experiência pensada nos mínimos detalhes, para proporcionar um momento de compras diferenciado para toda a família”.

Com uma área de 1.200 m, a unidade também conta com delivery e uma grande variedade de produtos nacionais, de marca própria e importados, além de serviços exclusivos, disponíveis nos setores de hortifruti, açougue, peixaria, mercearia, adega, autosserviço, frios, padaria e rotisseria. “Chegamos no Campo Belo para trazer, de um jeito diferente, mais qualidade, praticidade e saúde no dia a dia das pessoas. Estamos muito felizes com a inauguração”, ressalta Janaína.

A loja funciona todos os dias, das 7h às 22h, e disponibiliza 85 vagas cobertas de estacionamento.

Sobre

A rede é referência em qualidade e variedade de produtos, e oferece diariamente um atendimento mais próximo, que prioriza o relacionamento com o cliente.

Com mais de 40 anos de história, a rede tem mais de 60 lojas espalhadas pelos Estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal.