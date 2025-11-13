Marca própria e foco em produtos sazonais reforçam o propósito da rede de promover uma alimentação natural e consciente

O Oba Hortifruti valoriza o frescor, a saudabilidade e a origem dos alimentos, e consolida-se como referência em alimentação natural e consciente. Desde sua fundação, a rede tem como propósito tornar a alimentação saudável acessível e prazerosa, oferecendo frutas, legumes, verduras, carnes, peixes, laticínios e produtos artesanais com qualidade e procedência garantidas.

A experiência de compra nas lojas é pensada para estimular os sentidos. Cores, aromas e texturas refletem o frescor e o bem-estar que a marca busca transmitir. Entre as iniciativas que reforçam esse compromisso está o acompanhamento da produção dos alimentos, desde a origem até chegar as lojas, que aproxima consumidores do campo e garante transparência total sobre a procedência dos produtos. A rede mantém parcerias diretas com produtores rurais de diferentes regiões do país e prioriza práticas agrícolas responsáveis, colheitas no tempo certo e respeito ao meio ambiente. Essa relação permite que o cliente conheça a origem dos produtos e que os produtores recebam suporte técnico e condições comerciais justas.

O projeto também promove o consumo consciente e valoriza alimentos cultivados de forma sustentável e em harmonia com as safras. O foco nos produtos sazonais garante alimentos mais saborosos e nutritivos, além de reduzir o impacto ambiental e valorizar o trabalho do produtor. Campanhas e ações ao longo do ano incentivam o consumo de frutas e legumes das estações e itens típicos de datas comemorativas.

Outro diferencial é a marca própria Oba Bem Querer, que traduz o compromisso da rede com qualidade, naturalidade e inovação. A linha inclui produtos frescos, mercearia, padaria, frios e laticínios, desenvolvidos com rigorosos padrões de seleção de ingredientes, e oferece praticidade, sabor e confiança.

A rede promove hábitos saudáveis, incentiva o consumo de alimentos naturais e integrais, a descoberta de novos sabores e a consciência sobre o impacto das escolhas alimentares na saúde e no planeta. O cuidado se estende a toda a operação, desde a seleção dos produtos e logística refrigerada até o treinamento das equipes, garantindo uma experiência completa.

Com mais de 70 lojas em São Paulo, Goiás e Distrito Federal, o Oba Hortifruti cresce de forma planejada, com investimento em tecnologia, rastreabilidade, inovação e relacionamento com produtores, e reafirma seu compromisso de levar saúde, sabor e frescor ao dia a dia das famílias, com respeito à natureza, às pessoas e à boa alimentação.

