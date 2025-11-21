Oba Hortifruti reune praticidade e saúde em nova loja na Vila Mariana

São quase mil metros quadrados onde as prateleiras exibem centenas de produtos nacionais e importados, naturais e industrializados. São mais de 140 colaboradores prontos para atender e esclarecer dúvidas em diferentes setores – hortifruti (frutas, legumes e verduras), adega, açougue, peixaria, mercearia, padaria, frios e laticínios, biscoiteria e ilha de sushi. O novo Oba Hortifruti Vila Mariana abriu as portas na terça-feira, 18/11, com movimento intenso porém nada surpreendente.

A clientela se deliciou com um café da manhã completo oferecido em cortesia e também conferiu outras práticas saborosas da rede, com degustações diversas: do iogurtes e granolas, passando por croissant francês (aquele da massa folhada, mesmo!), waffle com Nutella, passando por receitas quentinhas a base de bacalhau, churrasco com cortes especiais, snacks importados… Sem falar, é claro, nas frutas frescas e bem docinhas, no ponto. Aliás, destaque aqui: a Rede Oba seleciona os lotes de hortifruti pela origem e qualidade, incluindo a textura e doçura dos itens.

Passear pelos corredores da mercearia é uma aventura à parte. Diversidade e qualidade são os substantivos que resumem – mas não transmitem a sensação – de escolher conservas, compotas, bebidas, massas, grãos e tantos itens entre importados e nacionais de alto nível.

Tem dezenas de rótulos de azeites, por exemplo. Atum enlatado importado divide espaço com azeitonas, molhos trufados. Geleias, compotas doces, os mais diferentes tipos de caldas estão por lá… Buscando proteínas, whey e outros suplementos para turbinar os efeitos da academia e seguir dietas específicas? Ou cafés e chás de diversos tipos e marcas? Tem também.

A loja abre todos os dias das 7h às 22h pronta para atender às mais diferentes expectativas, pode-se dizer.Tem tudo para organizar um jantar romântico ou um churrasco entre amigos, um queijo e vinho, uma festa de fim de ano ou mesmo para garantir a praticidade com refeições prontas e quentinhas disponíveis diariamente.

E tudo isso ainda pode ser aproveitado para um passeio pelas ruas e jardins da Vila Mariana, um piquenique em seus parques ou jardins. Saudável para corpo e mente, em todas as idades.

OBA FARM VILA MARIANA

Endereço: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 925 – Vila Mariana, São Paulo. Horário de Funcionamento: todos os dias, das 7h às 22h. Entregas: Delivery, iFood e Rappi – todos os dias, das 7h às 21h. Estacionamento gratuito