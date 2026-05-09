Oba Hortifruti Itaim reúne frescor, praticidade e itens exclusivos

E m poucos minutos, os 600 metros quadrados da nova loja Oba Hortifruti – Itaim – já estavam lotados. A vizinhança foi conferir de perto, a partir das 9h da quinta, 7 de maio, a diversidade e a qualidade dos produtos oferecidos ali.

O setor de hortifrúti, com seus itens frescos, vistosos e saborosos, é realmente o destaque da rede que, por cinco anos consecutivos foi eleito o melhor do setor pelo DataFolha e também conquistou por duas vezes o prêmio Top Of Mind como a marca mais lembrada pelos brasileiros na categoria, pela edição da revista Veja Comer & Beber. Mas, certamente o Oba Hortifruti ganhou a preferência da clientela pelo mix oferecido em cada loja. Ali no Itaim, estão as alas que fazem sucesso: açougue, padaria, frios, adega e uma mercearia repleta de itens exclusivos.

“Os clientes sabem que encontrarão aqui produtos e marcas que não estão nos supermercados”, aponta Alex Brito, CEO da Rede Oba Hortifruti, que esteve presente à inauguração da unidade Itaim. Ele garante, aliás, que a expansão não vai parar por aí e já há novos planos para o bairro do Itaim e outros da capital. A rede conta hoje com 75 lojas distribuídas por diversos estados do Brasil.

A nova unidade Itaim segue o conceito Farm, pensado para aproximar o cliente da origem dos alimentos.

O conceito ainda se traduz na existência de personagens lúdicos, como a Banana Esportista, o Sapo Cantor e a família de ursos músicos, que incentivam a interação e tornam a visita mais atrativa para famílias.

“A qualidade das frutas, legumes e hortaliças é sempre uma preocupação – usamos equipamentos de ponta para conferir a textura e o frescor dos lotes direcionados a cada loja. Mas também queremos oferecer produtos que se transformam em refeições especiais, além de garantir que o processo de compra seja uma experiência agradável para as famílias”, completa Alex Brito, exemplificando com massas italianas ou azeites originários de sete países diferentes.

Ocasiões

A lista de itens especiais, muitos deles importados, ainda traz vinhos, cervejas especiais, sucos, chocolates, conservas, geleias, biscoitos, molhos, condimentos…

Na padaria, também é possível se encantar pela variedade, que permite à clientela optar entre uma broa de milho ou um croissant – que vem diretamente da França para ser assado nas lojas Oba. Ou, por que não, levar as duas opções!

A loja do Itaim, assim como as demais da rede, ainda oferece refeições prontas porcionadas, legumes ou frutas já picados para facilitar a vida, hortaliças pré-lavadas, tábuas de frios montadas…

Toda essa diversidade não só representa praticidade para o dia a dia como também estimula a criatividade.

Seja para preparar – ou comprar pronto – o almoço do Dia das Mães, convidar os amigos para um “queijo e vinho” ou para organizar um piquenique no parque com as crianças, o Oba Hortifruti Itaim é endereço certo para estabelecer momentos e memórias únicos.

SERVIÇO

Oba Hortifruti – Itaim (conceito Farm). Endereço: Rua Clodomiro Amazonas, 1.132 – Itaim. Horário de funcionamento: todos os dias, das 7h às 22h. Delivery (iFood, Rappi e próprio): todos os dias, das 7h às 21h