Oba Hortifruti inaugura nova loja no Itaim

Segunda loja no bairro abre as portas no dia 07 de maio e aposta em uma experiência de compra ainda mais acolhedora, com ambiente inspirado em fazendas e mix completo

O Oba Hortifruti amplia sua presença na capital paulista com a inauguração de uma nova unidade no Itaim Bibi, marcada para o dia 07 de maio. Localizada na Rua Clodomiro Amazonas, a loja chega ao bairro com o conceito Farm, que propõe uma experiência de compra mais sensorial, acolhedora e conectada à origem dos alimentos.

Inspirado no universo das fazendas, o modelo valoriza o frescor, a curadoria e a proximidade com o produtor, transformando a ida ao mercado em um momento mais envolvente. A ambientação temática reforça esse propósito ao trazer elementos que remetem ao campo e ao cuidado em cada etapa da seleção dos produtos.

Com 600 m² de área de venda, a unidade oferece um mix completo que inclui hortifruti selecionado, açougue, padaria, frios, adega e itens exclusivos. Entre os destaques está a marca própria Oba Bem Querer, que reforça o compromisso da rede com qualidade, procedência e variedade.

“A chegada da nossa segunda unidade no Itaim, agora com o conceito Farm, convida o cliente a viver a jornada de compra de uma forma mais próxima e natural, resgatando o valor dos alimentos no dia a dia. É um ambiente pensado para acolher diferentes momentos da rotina, desde a escolha prática da semana até aqueles em família. A proposta é transformar essa experiência em algo mais leve, prazeroso e conectado com o que realmente importa”, afirma Janaína Borges, diretora de Marketing do Oba Hortifruti.

Além do atendimento presencial, a loja foi estruturada para atender com eficiência os canais digitais, como delivery e aplicativos, acompanhando a dinâmica de consumo atual. Ao todo, são 121 colaboradores envolvidos na operação, além de um estacionamento com 37 vagas, sendo 7 preferenciais, garantindo mais comodidade aos clientes.

SERVIÇO

Oba Hortifruti – Itaim (conceito Farm)

Endereço: Rua Clodomiro Amazonas, 1.132 – Itaim – São Paulo/SP

Horário de funcionamento: todos os dias, das 7h às 22h

Delivery (iFood, Rappi e próprio): todos os dias, das 7h às 21h

SOBRE O OBA HORTIFRUTI

A rede é referência em qualidade e variedade de produtos, e oferece diariamente um atendimento mais próximo, que prioriza o relacionamento com o cliente, garantindo o equilíbrio perfeito entre sabor e saúde para a vida das pessoas. Acredita que reunir a família e os amigos ao redor da mesa é um momento gostoso e saudável. Referência em saudabilidade e prazer em comer bem, o Oba é fonte para quem deseja manter uma boa alimentação.

Em agosto de 2025, o Oba foi eleito pelos paulistanos o melhor hortifrúti pela 5ª vez, segundo a pesquisa DataFolha. A rede já foi premiada duas vezes pela Folha de S. Paulo, na pesquisa Top Of Mind, como a marca mais lembrada pelos brasileiros na categoria hortifrúti, pela edição da revista Veja Comer & Beber, como o estabelecimento mais amado pelos paulistanos e no ranking IBEVAR — FIA 2020, como uma das empresas mais eficientes do varejo brasileiro. Atualmen

te, a marca possui mais de 75 lojas espalhadas pelos Estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal. Com mais de 45 anos de história, o Oba expandiu sua atuação no mercado com setores de frios e laticínios, açougue, adega, mercearia, importação própria, pré-lavados, lanchonete, floricultura, padaria e restaurante, que complementam o setor de hortifrúti.