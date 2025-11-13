Oba Hortifruti fortalece tradição e inova com propósito

Com mais de 70 lojas, rede consolida liderança e confiança junto a clientes e parceiros

Com 46 anos de atuação, o Oba Hortifruti se consolidou como uma das principais redes do país, unindo cuidado, inovação e comprometimento com seus clientes e parceiros. A marca nasceu com o propósito de levar frescor, sabor e bem-estar à mesa, e combina atenção aos detalhes com modernidade.

Hoje, a rede conta com mais de 70 lojas em São Paulo, Goiás e Distrito Federal, além de centros de distribuição e logística moderna, garantindo abastecimento diário e atenção à procedência dos produtos. Com mais de 10 mil colaboradores, o Oba busca proporcionar uma experiência de compra acolhedora, completa e confiável.

Além do carro-chefe hortifruti, a rede oferece açougue, peixaria, padaria, mercearia, frios e laticínios, floricultura, rotisseria, biscoiteria, adega e itens de marca própria. O novo conceito Oba Farm das lojas, com elementos naturais, madeira e iluminação acolhedora, remete ao clima das fazendas, reforçando o cuidado da marca.

O modelo de negócios consolidado rendeu à rede diversos prêmios e reconhecimentos. Em 2025, foi eleito pelo Datafolha o melhor hortifrúti de São Paulo, pela quinta vez consecutiva, e figura entre as empresas mais admiradas do varejo brasileiro, segundo ranking do IBEVAR/FIA, destacando-se em Eficiência Operacional e Imagem entre Colaboradores. A rede também integra o Forbes Agro 100, reconhecendo práticas que aproximam o campo do consumidor com inovação e responsabilidade.

De olho nas tendências de consumo, o Oba investe em tecnologia, expansão e integração digital, com e-commerce e parcerias com aplicativos de entrega, e oferece experiências que tornem o dia a dia mais prático e prazeroso.