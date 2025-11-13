Oba Hortifruti abre segunda loja na Vila Mariana

Unidade com conceito Farm reforça o comércio de produtos frescos e saudáveis no bairro

O bairro da Vila Mariana vai ganhar mais uma opção para quem busca produtos frescos e de qualidade. O Oba Hortifruti inaugura, no próximo dia 18 de novembro, a partir das 9h, sua segunda unidade na região, localizada na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 925.

Com o conceito Farm, que remete ao clima das fazendas e valoriza os alimentos naturais, a loja foi projetada para oferecer uma experiência de compra agradável e acolhedora, reunindo o que há de melhor em frutas, verduras, legumes, carnes, peixes, mercearia, importados, padaria e produtos artesanais.

A nova unidade conta com 970 m² de área de vendas e vagas de estacionamento gratuitas, além de uma equipe de 141 colaboradores treinados para garantir atendimento de qualidade e proximidade com os clientes.

“A chegada da nova loja à Vila Mariana reforça o nosso compromisso de estar cada vez mais próximos dos clientes, oferecendo praticidade e qualidade em um só lugar. É uma alegria ampliar nossa presença em um dos bairros mais tradicionais de São Paulo”, afirma Janaína Borges, diretora de Marketing do Oba Hortifruti.

Leia mais:

→ Oba Hortifruti fortalece tradição e inova com propósito

→ Oba Hortifruti valoriza o frescor, a saudabilidade e a origem dos alimentos

Entre os setores disponíveis estão hortifrúti (frutas, legumes e verduras), adega, açougue, peixaria, mercearia, padaria, frios e laticínios, biscoiteria e ilha de sushi. A loja mantém o visual rústico característico do conceito Oba Farm, com estrutura de madeira e decoração inspirada no campo.

A loja funcionará das 7h às 22h, todos os dias. Além das compras presenciais, os moradores poderão contar com o serviço de delivery próprio e pelos aplicativos iFood e Rappi, com entregas realizadas todos os dias das 7h às 21h.

OBA FARM VILA MARIANA

Endereço: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 925 – Vila Mariana, São Paulo

Horário de Funcionamento: todos os dias, das 7h às 22h

Entregas: Delivery, iFood e Rappi – todos os dias, das 7h às 21h

Estacionamento gratuito