O setentão preferido dos paulistanos

Fica na área da Subprefeitura da Vila Mariana, na divisa desse distrito com o de Moema. Mas, o lugar cativo é no coração de todos que moram ou visitam São Paulo, por isso o Parque do Ibirapuera, que acaba de completar 70 anos, é o mais frequentado e o mais querido da cidade. Claro que a localização bem central e toda sua diversidade de equipamentos, sua beleza que mescla paisagismo de Burle Marx e arquitetura de Oscar Niemeyer explicam seu sucesso.

O parque tem espaços para prática esportiva e atividades de lazer, contemplação da natureza, viveiro de plantas, planetário, auditório, espaços expositivos como a Oca, o Pavilhão da Bienal ou os museus de Arte Moderna e Afro-Brasileiro, um Pavilhão Japonês com largo de carpas, espaços educativos para aulas de astronomia, proteção ambiental e sustentabilidade, além de restaurantes, lanchonetes, áreas para piqueniques… Sem falar nos recentes empreendimentos comerciais que têm sido inaugurados após a concessão da administração do parque.

O Parque deveria ter sido inaugurado durante as comemorações dos 400 anos da capital, em janeiro. Mas, os trabalhos só terminaram seis meses depois, por isso a inauguração acontecem em 21 de agosto.

Atualmente, o Ibirapuera é administrado pela Urbia que informa ter investido R$166 milhões somente em obras e R$ 49 milhões em manutenção em quatro anos – no total, serão 35 de concessão. Já o custo operacional soma mais R$ 70 milhões anuais que incluem a limpeza, zeladoria e o manejo das áreas verdes. Além dos valores, acrescenta a essa conta mais R$ 70,5 milhões pagos pela Urbia à Prefeituram a título de outorga fixa.

Até o final de 2025, a concessionária prevê investir ainda R$ 50 milhões em benfeitorias para o parque.