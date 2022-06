O que fazer com o entulho?

No mês em que é celebrado o Meio Ambiente, parte das estações do Metrô recebem a campanha “Você é responsável pelo resíduo que gera”, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do descarte correto dos resíduos da construção e de outros produtos considerados lixo e entulho. A iniciativa é da Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição (ABRECON).

A partir desta sexta-feira (3), e até o próximo dia 30, as estações Tatuapé, Vila Prudente, São Mateus, Paraíso, República e Luz do Metrô terão expostas caçambas cenográficas para chamar a atenção de quem passa por estes locais. De acordo com a Pesquisa Setorial Abrecon 2020, o brasileiro gera aproximadamente 500 quilos de resíduos da construção e demolição por ano.

Os descartes clandestinos e ilegais de lixo e entulho desvalorizam bairros e cidades, além de onerar o poder público e o cidadão. Para cada metro cúbico descartado de forma irregular, a prefeitura gasta aproximadamente R$ 150,00 para remover e destinar o material. É dinheiro do contribuinte sendo jogado fora, segundo dados da ABRECON.

Os passageiros podem obter mais informações a respeito de como descartar corretamente o entulho de uma obra apontando o celular para o QR Code existente na lateral das caçambas. A Abrecon também disponibiliza um site (abrecon.org.br) para que as pessoas se informem sobre os locais para o recebimento de resíduos de forma gratuita, no caso de pequeno gerador, e outros resíduos. Para denunciar crimes relacionados ao descarte irregular de lixo e entulho é preciso ligar para o número 156 da prefeitura de São Paulo.

SERVIÇO

Ação de conscientização sobre descarte adequado de entulho Data: 3 a 30 de junho Estações:Tatuapé e República (Linha 3-Vermelha), São Mateus (Linha 15-Prata), Vila Prudente (Linha 2-Verde),Luz (Linha 1-Azul), Paraíso (linhas 1-Azul e 2-Verde).