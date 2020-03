O que é “carga imediata” de implantes dentários?

A expressão está se tornando comum e gerando muitas expectativas e procura por pessoas que buscam recuperar a dentição perdida. Mas, como tudo que se populariza, é preciso ter muita cautela, especialmente quando se trata de saúde.

“A carga imediata vem sendo muito divulgada por consultórios, mas é preciso destacar que não se aplica a muitos casos”, explica Dr. Danilo Racy, especialista em implantodontia que tem consultório na região. “Especialmente quando o paciente não está com a estrutura óssea adequada, a carga imediata não é indicada”, completa.

Ele explica que o termo “carga imediata” se refere à colocação do pino de implante dentário e em cima dele já colocar, imediatamente, a coroa que substitue estetica e funcionalmente o dente, em uma mesma sessão, ainda que com um dente provisório, mas já com a estrutura do implante definitvamente instalada.

“Se por acaso o paciente não tiver a estrutura óssea adequada, que sustente o pino e a coroa dentária, isso não será possível. Nesses casos, é preciso colocar uma prótese provisória enquanto todo o processo passa por planejamento e execução adequadas”, explica o especialista.

“O implante é um parafuso de titanio que será instalado dentro de um osso, desde que ele esteja íntegro. Por isso, em algumas situações, o osso está enfraquecido ou foi absorvido e por isso será necessário fazer um exerto”, conta o cirurgião dentista.

Dr Danilo Racy mantém na região um Centro de Pós-Graduação de Dentistas na área de implantes Dentários “Oferecemos implantes de alto nível e última geração, com custeio praticamente restrito ao material usado, com ou sem enxertos ósseos”, explica. “A colocação dos implantes é através de pequenas cirurgias, simples, sem dor, de modo que ninguém deixará de realizar seus afazeres no dia seguinte à colocação, nem ficará sem seus dentes provisórios”, conclui.

