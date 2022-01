O maior inimigo do consumidor

Que as coisas no mercado estão mais caras, todo mundo sabe, o que pouca gente sabe é o porquê.

Culpa do governo, culpa dos impostos, de quem é a culpa?

A culpa é do inimigo numero 1 dos brasileiros há anos: a inflação.

Inflação é a perda do valor do seu dinheiro ao longo do tempo.

Imagine que você tem 10 reais e vai ao supermercado e consegue comprar 2 sacos de arroz com esse dinheiro. Após 1 mês, ao voltar para fazer compras novamente, percebe que os mesmos 10 reais não são mais suficientes para comprar os 2 sacos de arroz, agora você precisaria de 12.

Isso ocorre porque seu dinheiro perdeu parte do valor, ele não vale a mesma coisa que valia no mês passado, por causa da inflação.

E isso vai continuar acontecendo, mês após mês, para o resto de nossas vidas.

Sabe qual é a melhor maneira de proteger seu patrimônio dessa desvalorização? Investindo.

Alguns investimentos são capazes de preservar o valor do seu dinheiro ao longo do tempo, como por exemplo os ativos de proteção.

Os ativos de proteção são chamados assim exatamente pela função que eles exercem na sua vida, te protegendo da inflação e das oscilações do mercado.

Os principais ativos são: dolar, ouro e criptomoedas.

Não são as coisas que estão ficando mais caras, é a nossa moeda que está valendo cada vez menos, e vai continuar assim.

Por isso é recomendado que parte do seu patrimônio esteja dolarizado, para preservação do valor do seu dinheiro e seu poder de compra ao longo dos anos.

Pense nisso, você vai perceber que investir é seguro, perigoso mesmo é deixar todo seu dinheiro à mercê da inflação.

Renan Freitas, CFEd®

(Certified Financial Educator)

