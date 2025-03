Novos trens para Linha Prata chegam ao Pátio Oratório

Dois novos trens para a Linha 15-Prata do Metrô chegaram ao Pátio Oratório. O terceiro novo trem encomendado pelo Metrô para o monotrilho chegou a São Paulo na última quarta-feira (26), vindo de Santos, por meio de uma complexa operação logística, enquanto o segundo trem já foi entregue ao pátio na última sexta-feira (21). Ao todo, cada operação de transporte levou sete carretas do Porto de Santos até o Pátio Oratório, na Zona Leste da capital paulista.

Ambos os trens fazem parte do pacote de investimento do Governo de São Paulo no valor de R$ 1,4 bilhão para a compra de 19 composições que vão melhorar a mobilidade na Zona Leste de São Paulo. Em paralelo, o quarto trem já foi embarcado e partiu em direção ao Brasil, saindo de Shangai, com previsão de chegar ao Porto de Santos em março deste ano. Os demais serão entregues gradativamente até 2026.

No Pátio Oratório, os carros foram retirados das carretas e colocados nas vigas por um braço mecânico, para a realização da montagem completa em cerca de 20 dias cada. Esse processo envolve um método específico, com a entrada das carretas seguindo a ordem sequencial dos carros (vagões), para sua colocação na viga de forma que facilite a montagem. Durante esse período, os trens iniciam o processo de testes dinâmicos e estáticos, além dos protocolos para a obtenção do certificado de segurança. Todos os trens serão submetidos à testes rigorosos antes de serem integrado à operação, prevista para o segundo trimestre de 2025.

A nova frota foi encomendada pelo Metrô ao Consórcio CEML, que conta com as empresas Alstom e CRRC, e é responsável pela construção da via, fabricação de trens e implantação de sistemas da Linha 15-Prata. As 19 novas composições têm sistemas de controle e telecomunicações avançados, como o UTO (Unnattended Train Operation), em que os trens funcionam de forma segura e automatizada, sem atuação do operador de trem embarcado. Os carros também são dotados de monitoramento por câmeras, iluminação LED e gestão inteligente de energia.

Expansão da Linha 15-Prata

O Metrô trabalha em duas grandes frentes para a expansão da Linha 15-Prata. No sentido leste, as obras das estações Boa Esperança e Jacu Pêssego, com mais 3 km de extensão e um pátio de manutenção. No sentido oeste, o Metrô iniciou as obras da futura estação Ipiranga, que vai se conectar com a estação homônima da Linha 10-Turquesa da CPTM, trazendo mais opções de trajeto. Neste trecho, o Metrô vai ampliar a linha em 1,8 km. A meta é concluir as obras em 2027.

A nova frota reforçará o atendimento na Linha 15-Prata, acompanhando a expansão em direção às futuras estações Ipiranga, Boa Esperança e Jacu Pêssego, contribuindo para maior conforto, capacidade e segurança no transporte de passageiros.