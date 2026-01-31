Novo sistema de coleta de resíduos completa quatro meses com boa adesão da população

Quase quatro meses se passaram desde que foi anunciada a implantação da coleta mecanizada de carga lateral na área da Subprefeitura de Vila Mariana pela Ecourbis Ambiental, concessionária responsável tanto pela coleta de resíduos comuns quanto pela seletiva, de recicláveis. Agora, logo após a celebração do aniversário de 472 anos da cidade, é tempo de valorizar a iniciativa, que caminha juntamente com a modernização da frota de caminhões, que atualmente é movida a biometano – combustível produzido a partir do biogás que é gerado com a decomposição do resíduo orgânico – ou Gás Natural Veicular (GNV).

Nesse sistema mecanizado, os caminhões de carga lateral contam com braços robóticos que engatam em contêineres azuis distribuídos estrategicamente pelas ruas da Subprefeitura de Vila Mariana. Os equipamentos foram instalados nos locais em que a geração de resíduos é maior, respeitando a viabilidade técnica: foram escolhidos espaços na via pública sem interferências aéreas, como fios e árvores. Com o novo sistema de coleta, os moradores podem levar os sacos com resíduos a qualquer dia ou horário até os contêineres, que estão distantes um do outro em torno de 120 metros. Com isso as pessoas deverão caminhar no máximo 60 metros até encontrar um equipamento e depositar os resíduos de maneira simples e segura.

Caminhões de carga lateral

Os caminhões de carga lateral passam em dias alternados (segundas, quartas e sextas; ou terças, quintas e sábados), nos períodos diurno e noturno. O cronograma é desenvolvido para que não haja sobrecarga, e todo o conteúdo possa ser removido de forma rápida e mecanizada, sem contato dos coletores com os resíduos. Além disso, todos os contêineres são higienizados quinzenalmente.

Aos poucos, a população vem se habituando ao novo sistema que, por enquanto, opera paralelamente ao tradicional. Isso significa que os caminhões regulares continuam passando nos dias e horários habituais para coletar os sacos de lixo domiciliares depositados nas calçadas. Mas, atenção, nesse formato é sempre preciso ficar atento ao cronograma de passagem do caminhão. Para saber quando as equipes passam em sua rua, acesse: ecourbis.com.br e confira na aba “Horário da Coleta”.

O recolhimento dos resíduos disponibilizados nos contêineres por caminhões de carga lateral é realizado de forma mais rápida em comparação com o sistema de carga traseira. O caminhão para ao lado do contêiner, aciona os braços mecânicos, com auxílio de um conjunto de câmeras, e em menos de um minuto a operação é concluída. Pelo formato tradicional, ou seja, nos caminhões de carga traseira, o contêiner precisa ser empurrado até um local no meio da via e os coletores é que encaixam os braços mecânicos.

Vantagens dos contêineres azuis

Foram instalados 912 contêineres azuis nos bairros da Subprefeitura Vila Mariana para que os munícipes possam depositar ali os resíduos domiciliares comuns.

A qualquer dia ou horário, é possível levar os sacos de lixo comum para lá. Como os contêineres têm tampas, não serão rasgados, abertos – por vândalos ou animais – ou mesmo levados pela enxurrada em dias de fortes chuvas. Assim, evitam-se a sujeira espalhada pelas ruas, a proliferação de pragas e o mau cheiro. A higienização quinzenal garante os contêineres sempre limpos e em bom estado.

Esse sistema de coleta mecanizado, por caminhões de carga lateral, traz ainda a vantagem de conscientizar a população sobre o lixo que cada um gera cotidianamente, acondicionamento correto, preocupações com a limpeza das vias públicas. Todas essas são responsabilidades compartilhadas entre população e poder público.

O uso de biometano como combustível é aspecto muito relevante dentro de um conceito de economia circular, já que os caminhões de coleta circulam pela cidade com fonte de energia resultante de aproveitamento dos resíduos.

Como utilizar o novo sistema

Os 912 contêineres foram distribuídos em uma área de mais de 70 quilômetros quadrados de vias, atendendo mais de 31,7 mil moradores e 15,6 mil domicílios. Futuramente, essa área terá apenas esse tipo de coleta e não mais haverá os caminhões de coleta tradicional, de carga traseira.

Para depositar, basta levar os resíduos ensacados, em qualquer dia e horário, pois os equipamentos ficam à disposição da população. Abra, então, a tampa dos contêineres usando um pedal que fica na parte inferior do equipamento e deve ser acionado com o pé. Evite embalagens muito pesadas, de modo a facilitar tanto o transporte até o ponto de descarte quanto para erguê-las e colocá-las lá dentro.

Se for de carro, estacione apenas em locais permitidos e nunca em fila dupla, ao lado dos contêineres. O pedal para abertura fica sempre do lado da calçada. Aliás, se costuma estacionar seu carro por longos períodos nas proximidades dos contêineres, lembre-se de deixar espaço para que os braços possam ser engatados pelos caminhões no horário da coleta.

Lembre-se ainda de acondicionar corretamente os resíduos. Não use sacos furados e não descarte itens avulsos – como objetos quebrados ou inservíveis de maneira geral. Cuide também para que não haja vazamento dessas embalagens, ou seja, evite jogar caldos, molhos, sobras de leite ou sucos nas embalagens descartadas.

Há pontos de coleta de óleo de fritura em parques da cidade e ainda alguns programas que fazem a troca de garrafas pet cheias de sobras de óleo por barras de sabão feitas a partir do material descartado.

Recicláveis vão para a coleta seletiva

Não desperdice material reciclável misturando-o aos resíduos comuns. Os recicláveis podem ser destinados à coleta seletiva que é realizada pela Ecourbis em todas as vias das 19 subprefeituras atendidas pela Concessionária, por equipes próprias e caminhões diferenciados. Confira o cronograma de sua rua em ecourbis.com.br, na aba Horário da Coleta.

Outra opção é levar o material reciclável até Pontos de Entrega Voluntária disponíveis em ecopontos, contêineres da cor verde disponíveis em praças ou mesmo nas proximidades de edifícios.

Para descartar vidro, a qualquer dia ou horário, existem PEVs amarelos em praças e canteiros em diferentes bairros. Veja os endereços aqui!

O que não depositar

Os contêineres azuis da coleta mecanizada são feitos para resíduos domiciliares comuns. Já o lixo eletrônico pode ser levado a ecopontos ou a alguma loja do comércio que vende esse tipo de produto, para que o fabricante se responsabilize pela destinação final dele. Pilhas, por exemplo, podem ser descartadas em padarias, hipermercados, shopping centers e outros estabelecimentos comerciais que contam com caixas coletoras específicas. Materiais tóxicos como lâmpadas, remédios e tintas, devem ser igualmente destinados a pontos de venda.

Móveis quebrados, pneus, sobras de obras também devem ser levados a ecopontos. A lista completa de endereços – são mais de 100 em diferentes bairros da cidade pode ser encontrada clicando, ao lado direito da página, em “ecopontos”.

É importante destacar que contêineres azuis são destinados somente a resíduos domiciliares. Comerciantes que geram mais de 200 litros de resíduos por dia devem contratar empresa especializada para coleta, conforme determina a legislação municipal.