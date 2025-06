Novo parque é inaugurado na zona sul

Foi entregue, na zona sul da capital, o novo Parque Morumbi Sul, o 12º da gestão Ricardo Nunes e o 120º da cidade. Localizado no Campo Limpo, o espaço de 84 mil m² recebeu investimento de R$ 15 milhões e oferece infraestrutura completa para o lazer da população. O local também tem como foco a sustentabilidade e é o primeiro da capital construído com madeira engenheirada, material inovador e de baixo impacto ambiental.

“Temos 120 parques na cidade e este é o 12º que entrego, ou seja, 10% do total. Vamos entregar mais equipamentos e, além disso, áreas de preservação. Estamos fazendo um processo importante para ampliar a nossa área de cobertura vegetal, pois, ao contrário do que as pessoas dizem, São Paulo não é uma cidade de pedra. Temos 54% da nossa área com cobertura vegetal, sendo 15% da cidade composta por mata pública em parques e áreas indígenas, uma questão fundamental para a qualidade do ar e a saúde das pessoas”.

Segundo o prefeito, o investimento da Prefeitura nos parques é muito importante: “A gente possibilita às pessoas o acesso à cultura, esporte, lazer, e temos trazido mais gente para esses locais. Por exemplo, nós aumentamos em 20% o movimento nos parques aos domingos graças ao Domingão Tarifa Zero. Então, quando as políticas públicas se encontram, a gente vê que está no caminho certo”, reforçou Ricardo Nunes.

O equipamento conta com áreas de estar, passarela elevada, quadras, academia da terceira idade, trilhas, cachorródromos, parquinhos, pavilhão multiuso, edifício administrativo com áreas para o público e gestão do parque, guaritas e edifício de manejo. O projeto é totalmente acessível, com caminhos, rampas e passarelas que interligam os diversos espaços de lazer, prática de esportes, zonas de estar e contemplação. A iniciativa também priorizou a sustentabilidade e o equilíbrio ambiental, com o plantio de 219 mudas de espécies nativas. A madeira engenheirada, um material sustentável que utiliza camadas de madeira coladas sob alta pressão, resulta em um produto resistente e versátil. Sua produção consome menos madeira e energia, além de emitir menos carbono na construção.

“Ampliar as áreas verdes em São Paulo é essencial para melhorar a qualidade de vida da população e preservar o meio ambiente. O Parque Morumbi Sul é mais uma conquista para a cidade, oferecendo não apenas um espaço de lazer e convivência, mas também um refúgio para a fauna e a flora nativas. Estamos comprometidos em transformar a cidade em um lugar mais verde e sustentável para as futuras gerações”, afirmou o Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Rodrigo Ashiuchi.

Visitantes

A agente de atendimento Maria Corrêa, 49 anos, moradora da região há 30 anos, elogiou o equipamento: “Ficou maravilhoso, a região precisava dessa mudança. Eu venho sempre, mas agora, com essa estrutura, ficou bem melhor, com os banheiros, a água. Com toda essa inovação, o local será ainda mais valorizado”, destacou.

Para o gerente de sistemas Bruno Ferreira, 31 anos, frequentador do espaço, a mudança foi muito positiva para ele e para seu pet, o labrador Buddy. “Meu cachorro só faltou chorar de emoção na hora em que chegamos. Sempre vínhamos e, quando fechou para as obras, não conseguia trazê-lo. Hoje já o levei ao cachorródromo — ele adorou.”

De acordo com o Inventário da Fauna Silvestre do Município de São Paulo, realizado em 2023, o Parque Morumbi Sul abriga 39 espécies de aves. Entre as mais notáveis estão os irerês (Dendrocygna viduata), incluindo dois filhotes bem desenvolvidos, além do socó-grande (Ardea cocoi), da garça-grande-branca (Ardea alba), do pé-vermelho (Amazonetta brasiliensis), da lavadeira-mascarada (Fluvicola nengeta) e de patos domésticos (Anas sp.). Apesar de ser um lago artificial, o parque tem se mostrado um importante refúgio para diversas espécies de aves silvestres.

Com aproximadamente 84 mil m² de área total, sendo cerca de 62 mil m² destinados a caminhos, equipamentos e edificações, o parque conta com 22 mil m² de áreas verdes diversificadas, compostas por bosques heterogêneos, gramados e brejos. Foram registradas 108 espécies de plantas, das quais 62 são nativas, entre elas o pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia), uma espécie originária de São Paulo e atualmente ameaçada de extinção.

Histórico

Inicialmente, o local era utilizado como Clube Desportivo Municipal, sob a gestão da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), e foi transferido para a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), que transformou o espaço em uma importante área de lazer e preservação ambiental — agora o Parque Morumbi Sul.

Serviço

Endereço: Rua Lira Cearense 630- Campo Limpo.

Funcionamento: diariamente das 6h às 18h.