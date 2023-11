Novo ecoponto surge sob viaduto Onze de Junho

Acidade de São Paulo já tem 124 ecopontos espalhados por diferentes bairros, mas ainda em 2024, deve atingir um total de 200 endereços, segundo a Prefeitura. Uma das novas unidades está já em construção sob o Viaduto Onze de Junho, na divisa entre Saúde e Moema. Somente no primeiro semestre deste ano, foram mais de 190 mil toneladas de resíduos recolhidas nesses equipamentos, como entulho da construção civil, móveis, restos de poda e gesso, entre outros.

O objetivo sempre foi o de haver ao menos um ecoponto em cada um dos 96 distritos da cidade, mas o fato é que em alguns deles há mais do que isso enquanto em outros ainda nenhum opera. Moema é um deles. O novo ecoponto, embora esteja na divisa, ao mesmo tempo está em um endereço que é muito próximo a outra já existente, na esquina das Avenidas José Maria Whitaker e Senador Casemiro da Rocha, em Mirandópolis.

A área onde está sendo implantado o novo equipamento tem se mostrado um desafio urbanístico e social há muitos anos na capital. Já houve vários projetos que não vingaram para os baixos do viaduto, desde cessão de área para uma lanchonete até posto avançado da Guarda Civil Metropolitana.

Mas, nada se manteve. E o endereço se tornou abrigo para pessoas em situação de rua, catadores de recicláveis e mesmo para famílias em busca de doações.

Procurada, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), informou que a obra de implantação do Ecoponto Rubem Berta, no Distrito de Moema, iniciada em dezembro de 2022, tem previsão de ser finalizada agora nesse mês de novembro. No local, já foi implantado platô de concreto para caçambas, pátio de manobra para caminhões em pavimento asfáltico, ponto de apoio, mureta e gradil de fechamento, além de paisagismo com plantio de grama e árvores.

Os ecopontos têm a capacidade de receber, em média, de 200 a 300 toneladas de resíduos por mês, especialmente entulho de obras. Com a instalação do equipamento, os índices de pontos viciados e descartes irregulares nas vias são potencialmente reduzidos, contribuindo para a limpeza urbana da região, que vai atender parte da demanda do distrito de Moema, além dos bairros Planalto Paulista e Mirandópolis.

A Subprefeitura Vila Mariana realiza junto com equipes de assistência social da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, ações de zeladoria no local. Os assistentes sociais avisam sobre as ações de zeladoria e oferecem apoio. Então, no dia seguinte, as equipes da Subprefeitura fazem a limpeza de acordo com o decreto N° 59.246. Tal procedimento acontece entre uma a três vezes por semana. A ação também foi realizada para a instalação do canteiro de obras.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), informa que no período entre maio e outubro 2023, os orientadores socioeducativos do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) registraram 151 abordagens na região do viaduto Onze de Junho, que resultaram em 151 orientações e 33 encaminhamentos para serviços de acolhimento, convivência, documentação e saúde do território, localizado na zona sul de São Paulo.

Os orientadores socioeducativos do SEAS percorrem diariamente a região, ofertando acolhimento e outros serviços da rede socioassistencial da Prefeitura, e que estes profissionais são capacitados para identificar a necessidade de cada pessoa abordada.

Sobre a Rede Socioassistencial para atendimento da comunidade que fica sob o viaduto, a Prefeitura defende ter a maior rede socioassistencial da América Latina, com cerca de 25 mil vagas de acolhimento às pessoas que vivem em situação de rua. Dentre os serviços estão os Centros de Acolhida, hotéis sociais, Repúblicas para Jovens de 18 a 21 anos e para Adultos, Vilas Reencontro, entre outros.