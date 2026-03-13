Novo Centro de Controle Operacional do Metrô é inaugurado no Paraíso

O Metrô de São Paulo inaugurou o novo Centro de Controle Operacional (CCO), agora denominado CCOx. Com investimento de R$ 49 milhões, o espaço passou por uma modernização completa para coordenar, em tempo real, a operação de quatro linhas que atendem aproximadamente 3 milhões de passageiros por dia.

Mais do que uma atualização física, o CCOx representa um salto na forma como a operação é monitorada, analisada e gerida, por meio de um conjunto avançado de tecnologias operacionais (TO), voltadas especificamente para sistemas críticos de transporte, segurança e confiabilidade do serviço. Trata-se da maior modernização do CCO desde sua inauguração, há mais de 50 anos.

No centro do novo ambiente está um videowall de alta definição com 36 metros de extensão, composto por 90 telas de 55 polegadas, o maior do gênero na América Latina. Totalmente modular e reconfigurável, ele permite a visualização integrada e simultânea da circulação dos trens, da rede elétrica, dos pátios, das estações e dos sistemas de segurança, ajustando-se dinamicamente a diferentes cenários operacionais — da rotina diária à gestão de contingências e crises.

Entre as inovações está a visualização em tempo real da regularidade da operação, com dados dinâmicos que auxiliam os controladores na tomada de decisão imediata. Sistemas como o TOTH, que coletam informações diretamente dos trens, permitem identificar desvios, antecipar impactos e agir de forma mais rápida e coordenada. Na prática, isso significa respostas mais ágeis a ocorrências, maior capacidade de reorganizar a circulação dos trens e redução do tempo de normalização em caso de anormalidades, beneficiando diretamente o passageiro com viagens mais regulares e previsíveis.

Monitoramento inteligente

O CCOx também integra o Centro de Controle da Segurança (CCS), que passará a operar de forma ainda mais conectada à operação ferroviária. O sistema de monitoramento eletrônico reúne mais de 5 mil câmeras distribuídas por estações, trens e áreas operacionais. O sistema central de monitoramento é dotado de recursos inteligentes capazes de analisar imagens em tempo real, gerar alertas automáticos e apoiar decisões operacionais. Entre as funcionalidades estão a identificação de objetos abandonados, crianças desacompanhadas, definição de perímetros virtuais de segurança, contagem de pessoas e armazenamento das imagens por até 30 dias.

Outro ponto central do projeto é a segurança implantada em todas as camadas da infraestrutura, desde a cibersegurança dos sistemas críticos, passando por redes segregadas e ambientes redundantes, até controles rígidos de acesso físico às áreas sensíveis do CCOx. Esse conjunto de medidas protege a operação contra falhas, incidentes e acessos não autorizados, garantindo a integridade dos sistemas que sustentam o transporte diário de milhões de pessoas. Para o passageiro, isso se traduz em ambientes mais seguros, maior capacidade de prevenção de incidentes e atuação mais rápida das equipes em situações de risco.

O CCOx conta ainda com um data center operacional dedicado, fisicamente separado da sala de controle, com arquitetura hiperconvergente, alta disponibilidade e redundância total. Essa infraestrutura concentra os sistemas críticos da operação metroviária, elevando os padrões de confiabilidade, estabilidade e eficiência energética, essenciais para um serviço que opera 24 horas por dia, sete dias por semana.

A virtualização integral dos postos de trabalho foi um diferencial estratégico do projeto, permitindo inclusive que toda a obra fosse realizada sem qualquer impacto na operação comercial, por meio da implantação de um CCO provisório — uma solução inédita na história do Metrô.

Experiência humana nas decisões

Desenvolvido a partir da escuta ativa dos profissionais que atuam diariamente no controle da operação, o CCOx foi projetado para valorizar a experiência humana, princípio que inspira o “X” do nome — de Xperience. São 56 novos postos de trabalho, configuráveis por login, com consoles de altura regulável, mobiliário ergonômico, tratamento acústico especializado, climatização dedicada e iluminação inteligente, capaz de criar cenários específicos para situações de normalidade, contingência ou crise.

O espaço também passou a contar com salas dedicadas para estratégia, gestão de crises, apoio técnico, convivência e visitação institucional, separando fluxos e permitindo reuniões, visitas e atendimento à imprensa sem interferir na operação.

Preparado para o presente e o futuro

Com infraestrutura modular, virtualizada e escalável, o CCOx está preparado para a expansão da rede metroferroviária, integração de novos sistemas e evolução contínua das tecnologias operacionais. Mais do que um centro de controle, o novo CCO consolida-se como um centro de governança operacional, onde tecnologia, pessoas e processos trabalham de forma integrada para oferecer um serviço mais seguro, confiável e eficiente à população.