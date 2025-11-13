Novo centro cultural em SP tem exposição de três artistas

Foto/Reprodução Maçã do Amor, obra de Cinthia Crelier

Mostra inaugura Circo Caju, que traz proposta de múltiplas atividades

No dia 15 de novembro, vai abrir em São Paulo, na Barra Funda, a exposição A3 – 3 Pintores 3 Amigos 3 Histórias 3 Ambientes, dos artistas plásticos Cinthia Crelier, Ligia Yamaguti e Márcio Macena.

A exposição será no Circo Caju, um novo espaço cultural paulistano, criado pelos artistas Cafi Otta e Juliana Mesquita e que inaugura em novembro em fase experimental, com diversas atividades que celebram o universo circense em diálogo com a cidade. A exposição faz parte deste ciclo de atividades.

Produzida pelos próprios artistas, que estão exibindo juntos seus trabalhos pela primeira vez, a exposição foi construída coletivamente, ganhando corpo e se concretizando, junto com o Circo Caju.

É a junção, de 3 percursos que se interligam no suporte e material utilizados, e nas experiências vividas ao longo de anos, respirando, fazendo e convivendo com arte nas mais diversas formas.

Cinthia Crelier é artista plástica, pintora, com trabalhos desenvolvidos desde 1998. Para essa exposição traz Femme, série de pinturas lançada em junho deste ano em Portugal e que agora terá sua estreia no Brasil.

Ligia Yamaguti é pintora e atriz, com muitos anos de trajetória. Desenvolve trabalho pessoal de pintura além de ter um extenso currículo de trabalhos como muralista. Com traços e pinceladas extremamente delicados e poéticos, Ligia trará uma nova série para a exposição.

Márcio Macena é artista plástico, pintor, além de cenógrafo, figurinista e diretor teatral. Para essa exposição vai trazer as pinturas coloridas e vibrantes que remetem a ambientes imaginários e que são marca histórica de seu trabalho.

Serviço

A3 – 3 pintores 3 amigos 3 histórias 3 ambientes – Circo CaJu: Rua Lavradio, 404 – Barra Funda – São Paulo. Abertura: 15/11/2025, das 16h às 21h. Entrada Gratuita. Visitação de 16/11 a 06/12 – de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. Aos sábados, confirmar horário.

Mais informações e confirmação de presença – WhatsApp: +55 12 99793-6480.

Instagram:



@cinthiacrelier_artes

@ligia_yamaguti

@marciomacena

@circocaju