Novo bicicletário poderá ser usado por frequentadores do Ibirapuera

O prédio da Assembleia Legislativa fica ali, na divisa entre Vila Mariana e Moema, mas ainda é visto como um equipamento distante e pouco acessível à população. Recentes notícias, entretanto, mostram que os deputados estaduais estão tentando modificar essa visão.

O local, que sempre esteve aberto para exposições, consultas a biblioteca e acervo e também para visitas e participação em audiências, agora tem estrutura mais acessível para a comunidade. Só esse ano, foi inaugurada uma unidade do Poupatempo ali dentro, a creche que até então atendia apenas a filhos de funcionários foi entregue para gerenciamento da Prefeitura paulistana e, na semana passada, foi inaugurado no local um bicicletário, que poderá ser usado por moradores do entorno, frequentadores da própria Assembleia ou mesmo do Ibirapuera. Vale ressalvar que o Parque agora está fechado, por conta da Fase Emergencial no Estado de São Paulo, bem como a unidade do Poupatempo.

Segundo a própria assessoria da Assembleia, a ideia de instalar o equipamento no edifício que abriga o Legislativo estadual surgiu para estimular os funcionários a utilizarem o meio de transporte alternativo. Com a inauguração, o bicicletário se soma a outras obras para modernizar a estrutura do Palácio 9 de Julho.

O novo espaço, que tem entrada pela Rua Abílio Soares, próximo ao estacionamento dos deputados, possui vagas para até 52 bicicletas, carregadores para patinetes elétricos e ferramentas para manutenção das bicicletas.

De acordo com o projeto, o local, que conta com armários, vestiário, lixeiras, banheiros, câmeras de vigilância, piso antiderrapante e painel solar, poderá ser usado por funcionários da Alesp, deputados e visitantes que passam pela região, como os frequentadores do Parque Ibirapuera.

Para o ex-presidente da Alesp, deputado Cauê Macris, “a construção de um bicicletário no Palácio 9 de Julho foi um investimento importante porque muitas pessoas usam a bicicleta como meio de transporte alternativo, fazendo com que a Assembleia precise ter um espaço assim para atender as pessoas que visitam o Palácio 9 de Julho para utilizar algum serviço que funciona no local, como o Poupatempo”.

Presente na inauguração, o 1° secretário da Assembleia, deputado Enio Tatto, apoiador da construção do bicicletário no Palácio 9 de Julho, disse que “esse é bicicletário modelo, devido sua estrutura completa. Defender iniciativas como essa, que incentivem os novos modais de transporte, é muito importante e a gente tem que dar condições para que as pessoas possam usar as bicicletas”.

Os parlamentares inauguraram ainda as placas feitas de mármore com o nome dos deputados integrantes das 18° e 19° legislaturas, que ficarão expostas no Hall Monumental do prédio administrativo da Assembleia e na entrada de deputados do prédio anexo, que abriga os gabinetes parlamentares.

Atualmente, o Palácio 9 de Julho abriga diversas placas decorativas com o nome de deputados de outras legislaturas, que foram inauguradas por ocasião da celebração de datas especiais para o Estado de São Paulo e para o Legislativo paulista, como a comemoração dos 20 anos da Constituição do Estado, do sesquicentenário da Assembleia Legislativa Provincial e da inauguração do Salão Nobre 23 de Maio.

Outras obras estão em andamento no Palácio 9 de Julho, em espaços da área administrativas do prédio