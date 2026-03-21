Nova tuneladora chega ao Brasil para obras de expansão da Linha 2 – Verde

A nova tuneladora da expansão da Linha 2-Verde do Metrô chegou ao Brasil no início do mês de março, após desembarcar no Porto de São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. O equipamento iniciou a viagem no fim de janeiro, sendo trazido desmontado do porto de Taicang, na China. Conhecida popularmente como “tatuzão”, a máquina será responsável por escavar cerca de 7 quilômetros de túneis entre as futuras estações Penha, na capital, e Dutra, na divisa com o município de Guarulhos.

Com 133 metros de comprimento, 11,67 metros de diâmetro e peso total de 2.600 toneladas, o equipamento é o maior já utilizado em obras metroviárias no Brasil e também o maior da América Latina. O novo tatuzão supera as dimensões da tuneladora Cora Coralina, utilizada atualmente nas obras da mesma linha, que possui cerca de 2.100 toneladas. Ao final da expansão, duas tuneladoras estarão operando simultaneamente nos trabalhos de escavação.

A máquina pode operar com segurança em diferentes tipos de solo e tem capacidade de avanço de até 15 metros por dia em solo e cerca de 10 metros por dia em rocha. Além da roda de corte, o equipamento conta com um conjunto de “backup” que abriga sistemas de transporte de material escavado, câmara hiperbárica, ventilação e estruturas para a instalação das aduelas de concreto que formam o revestimento do túnel.

Após o desembarque no litoral paulista, a tuneladora passará pelos procedimentos aduaneiros antes de seguir por transporte terrestre até o canteiro da futura Estação Penha, onde será montada nos próximos meses. A previsão é que as escavações desse trecho tenham início no segundo semestre. Cerca de 150 profissionais devem atuar diretamente na operação do equipamento, em regime de três turnos diários.

A expansão da Linha 2-Verde integra o conjunto de obras de ampliação da rede metroviária paulista. O prolongamento conectará Vila Prudente à região da Penha e, posteriormente, até a Dutra, ampliando a oferta de transporte sobre trilhos na Zona Leste e na ligação com Guarulhos. Quando concluída, a expansão deve beneficiar mais de 700 mil passageiros por dia e contribuir para redistribuir o fluxo de usuários em toda a rede metroferroviária.

Ficha técnica:

Fabricante: CREG (China Railway Engineering Equipment Group);

Tipo: TBM Dual Mode: EPB (Pressão Balanceada de Terra) e Modo Aberto;

Comprimento: aprox. 133 m;

Peso total: aproximadamente 2.600 toneladas;

Diâmetro da roda de corte: 11,67 m;

Produção média: até 15 m/dia em solo e 10 m/dia em rocha.133 metros de comprimento, 11,67 metros de diâmetro e peso total de 2.600 toneladas, o público pode escolher um entre três nomes selecionados previamente pelo Metrô de São Paulo, pela Secretaria de Políticas para a Mulher e pela Secretaria de Comunicação.

O “tatuzão”, como os paulistas chamam o maquinário, chegou recentemente ao Porto de São Sebastião e será responsável por escavar entre as futuras estações Penha, na capital, e Dutra, no limite com Guarulhos.

O critério para a escolha das finalistas foi o impacto transformador que representaram para a sociedade de seu tempo, pavimentando o caminho para as mulheres que vieram depois. A apresentadora Hebe Camargo, a cantora e pesquisadora Inezita Barroso e a tenista Maria Esther Bueno são precursoras na comunicação, na cultura e no esporte e protagonizaram mudanças fundamentais, brilhando em que era preciso muito empenho e um tanto de teimosia para cavar espaço em setores predominantemente masculinos.