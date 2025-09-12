Nova mostra destaca pintura de Lasar Segall

A prática da pintura, enquanto expressão artística, remonta a milênios, combinando pigmentos e meios diversos sobre suportes variados. Mais do que um exercício técnico, constitui-se em linguagem capaz de traduzir emoções, tensionar experiências humanas e suscitar novas formas de percepção.

Na obra de Lasar Segall (1889–1957), a pintura não se limita ao virtuosismo aprendido nas academias europeias: torna-se espaço de experimentação e de construção de uma poética singular. Do rigor do desenho à densidade dos óleos, do gesto contido à vibração cromática, Segall elaborou imagens que conjugam a memória de sua origem judaica, o impacto das vanguardas expressionistas alemãs e a vivência brasileira, marcada por novos cenários e personagens.

As pinturas reunidas nesta exposição revelam um percurso multifacetado, em que diferentes técnicas e estilos coexistem: óleos densos e estruturados; aquarelas e guaches de luminosidade etérea; composições de linhas firmes e cores contidas, herdeiras do expressionismo; e trabalhos que exploram uma paleta mais clara, fruto de sua fase brasileira e do contato íntimo com a natureza.

Seja na representação de emigrantes, retratos, cenas de cotidiano ou paisagens, a pintura de Segall oscila entre a denúncia social e a busca de beleza formal, sempre permeada por uma dimensão humanista e empática. Como afirmou o próprio artista, “o conteúdo é apenas estímulo, e deve inspirar a fatura de uma grande forma”. Assim, cada trabalho aqui apresentado é ao mesmo tempo testemunho de sua trajetória e abertura para a experiência estética do observador.

