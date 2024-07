Nova modalidade no COTP, Taekwondo é arte marcial

Em ano olímpico, o Taekwondo passa a ser a 15ª modalidade do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), espaço público referência na cidade de São Paulo que tem como objetivo transformar crianças e jovens em atletas de alto rendimento. Já foi realizada seletiva para meninas e meninos, que começam a treinar gratuitamente nesse equipamento da Secretaria Municipal de Esportes.

Junio Sousa (foto) irá comandar as aulas no COTP. O profissional tem uma carreira consolidada na área, atuou como técnico da Seleção Brasileira Cadete 2023 e foi campeão mundial com sua equipe. O professor trabalha com alto rendimento desde 2011 e conta com um currículo cheio de cursos.

Arte de chutar e bater é a tradução de Taekwondo, arte marcial com raízes que remontam ao período dos Três Reinos da Coreia (57 a.C. a 668 d.C.). Sua primeira aparição olímpica foi nos Jogos Olímpicos Seul 1988. Em 2000, na Austrália, a modalidade estreou oficialmente em uma Olimpíadas e desde então faz parte do programa olímpico.

A arte marcial consiste no atleta chutar e socar o oponente, evitando ser atingido. A marca registrada é a combinação de movimentos de chutes e socos em sequência rápida. As lutas são disputadas em um tapete octogonal por três rodadas de dois minutos cada.

Para as olimpíadas de Paris, 2024, o Brasil já assegura duas vagas. Edival Pontes e Henrique Marques são os atletas que embarcam para o campeonato no meio do ano. As lutas serão disputadas em uma arena montada no Grand Palais, um palácio construído em 1900.

Além da estreante, o Centro Olímpico oferece aulas das seguintes modalidades: futebol, basquete, basquete 3×3, breaking, LPO, vôlei de praia, vôlei, natação, judô, boxe, atletismo, luta olímpica, ginástica e handebol. Os atletas participam das principais competições municipais, estaduais, nacionais e até internacionais de suas faixas etárias, sem nenhum custo para atletas ou seus pais. Qualquer criança ou adolescente que esteja estudando pode ingressar no COTP, por meio das peneiras.

Para conhecer a agenda de peneiras, siga o COTP no Instagram: @centro.olimpico.