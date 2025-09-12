Nova loja de artesanato será aberta em Santo Amaro

Um novo ponto fixo oficial do programa Mãos e Mentes Paulistanas vai funcionar no Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, em Santo Amaro. A nova loja será uma vitrine para 50 artesãos e manualistas credenciados, que terão a chance de divulgar, expor e comercializar suas peças autorais em um espaço de grande circulação de público.

Assim como em outros pontos do programa espalhados pela cidade, a participação será rotativa, com duração de três meses, garantindo que cada vez mais empreendedores tenham a oportunidade de mostrar seu trabalho em um ambiente estruturado e com apoio da Prefeitura.

“Cada nova loja do Mãos e Mentes Paulistanas representa mais do que um espaço de vendas: é um palco para o talento, a criatividade e a diversidade cultural dos artesãos paulistanos. Com essa iniciativa, ampliamos oportunidades de renda e fortalecemos a economia criativa na cidade”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart.

Como participar

As inscrições ficam abertas até 17 de setembro. Para concorrer às vagas, é necessário:

– Ser credenciado no Mãos e Mentes Paulistanas;

– Possuir CNPJ ativo em nome próprio ou no quadro societário;

– Ter concluído a Qualificação Empreendedora (turmas 01 a 15) ou realizado os módulos obrigatórios de capacitação: Modelagem de Negócio, Coleção Organizada, Administração Financeira, Sua Jornada de Impacto, Construindo o

Amanhã e Presença Digital que Vende;

– Ter disponibilidade de atuação presencial como vendedor voluntário, por no mínimo 6 horas semanais;

– Passar pela curadoria de produtos, que avalia critérios como técnica, acabamento, criatividade, design e regionalidade.

Qualificação

O programa exige e oferece uma formação completa e gratuita, disponível online, com cursos em gestão, design, finanças, presença digital e saúde no trabalho. A capacitação é pré-requisito para acessar todas as oportunidades comerciais oferecidas pelo Mãos e Mentes.

Sobre o programa

Lançado em 2019, o Mãos e Mentes Paulistanas é a maior política pública municipal de apoio ao artesanato e manualidades de São Paulo. Além das feiras em todas as regiões da cidade, o programa já conta com oito pontos fixos de venda em shoppings como Center Norte, Metrô Itaquera, Center 3, Lar Center, Anália Franco, Frei Caneca, Vila Olímpia e SP Market – agora somando também a nova loja no Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro.

Serviço

Inscrições para a 1ª turma – Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. Inscrições até 17 de setembro pelo link: Formulário de Inscrição. Período de participação: 15 de outubro de 2025 a 31 de janeiro de 2026 (3 meses)

Local: Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro

Endereço: Avenida João Dias nº 2046 – Santo Amaro

Vagas: 50