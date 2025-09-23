Nova exposição no MAC USP traz linhas entre sensorial e digital

Foi aberta na semana passada uma nova exposição no MAC USP – lembrando que o Museu de Arte Contemporânea atualmente ocupa o antigo prédio do Detran, onde há também restaurantes, café, e um mirante com vista para o Ibirapuera e a Vila Mariana – ou seja. um ótimo programa de lazer e cultura na cidade. Passadiços e Pomanders: Gilbertto Prado e Poéticas Digitais tem curadoria de Ana Magalhães e Priscila Arantes. Um dos trabalhos, Amoreiras, está instalado na entrada do Museu, e os demais podem ser visitados no 5° andar. A visitação ao museu acontece de terça a domingo das 10 às 21 horas, com entrada gratuita!

A exposição

As curadoras explicam que a exposição reúne 11 trabalhos criados por Gilbertto Prado em colaboração com o grupo de pesquisa Poéticas Digitais que o artista fundou e coordena há mais de uma década, onde se entrelaçam o visível e o invisível, o orgânico e o maquínico, o sensorial e o digital em experiências que tensionam fronteiras e ativam formas de coexistência.

“Os portais abrem-se como convites à transição entre o dentro e o fora do espaço expositivo, entre o físico e o digital, entre o museu e seus territórios. Os passadiços são linhas tênues, pontes, travessias por onde se cruzam temporalidades, culturas e técnicas. O pomander, artefato criado na Europa medieval para filtrar os odores do mundo e proteger o corpo por meio do aroma, ressurge aqui como tecnologia sensível; uma presença olfativa que ativa memórias e conecta corpos, ambientes e dispositivos em uma rede de afetos”, explicam as curadoras..

Elas ainda apontam que cada obra da exposição ativa uma tecnologia diversa – ancestral, vegetal, eletrônica, algorítmica – para nos colocar em contato com dimensões sensíveis da experiência que escapam à nossa percepção imediata.

“Árvores que dançam movidas pela poluição do ar (Amoreiras), colares-sensores que desenham cartografias invisíveis de presença (Colar Sensor), algoritmos que fazem florescer o tempo de uma árvore digital em sincronia com o arco do sol que passa por cima do edifício do museu (Manacá de cheiro), uma maçã que carrega memórias inscritas em sua ‘pele’ (Ruta dos Xardíns). Algumas delas, como Desluz ou Pedralumen, revelam fluxos ocultos de desejo, luz, deslocamento e proximidade.

Desertesejo, uma das obras centrais da mostra, parte do acervo do MAC USP, é um ambiente virtual interativo multiusuário que propõe uma deriva entre desertos simbólicos e geografias imaginadas. Os visitantes assumem a perspectiva de animais — águia, onça, serpente — e percorrem, em mundos como Ouro, Viridis e Plumas, paisagens que remetem tanto ao deserto quanto ao desejo visto aqui como produção, movimento e vontade de potência”

Vá conferir de perto. O Museu de Arte Contemporânea da USP fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301.