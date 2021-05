Nota de pesar – Associação dos Jornais e Revistas de Bairro de São Paulo

Na foto, o prefeito Bruno Covas em encontro com jornais e revistas de bairro, em 22 de maio de 2019

A Associação dos Jornais e Revistas de Bairro de São Paulo – Ajorb/SP – lamenta a morte precoce do prefeito Bruno Covas.

Democrata, o prefeito sempre valorizou seu relacionamento com toda a imprensa, compreendendo especialmente a importância da mídia regional no relacionamento comunitário, divulgação de demandas locais e trabalho para impulsionamento da economia de cada distrito da maior cidade do país.

Manteve seu mandato aberto à participação dos jornais e revistas de bairro, soube ouvir as reivindicações populares encaminhadas por meio desses veículos e também orientou toda sua equipe a valorizar nosso trabalho.

Desejamos que a família encontre conforto na repercussão da trajetória política de Bruno Covas, depois de luta tão árdua e, ao mesmo tempo, corajosa contra uma doença tão avassaladora.

Paralelamente, desejamos ao prefeito Ricardo Nunes sucesso em sua empreitada, de agora em diante, na missão de dar continuidade ao trabalho e às propostas de governo de Bruno Covas. E nos colocamos à disposição para manter esse canal aberto e produtivo na comunicação com os bairros da capital.

AJORB – Associação dos Jornais e Revistas de Bairro de São Paulo,

em nome de todos os veículos associados