Noites frias: ajude pessoas em situação de rua

As mudanças climáticas ainda estão surpreendendo. Neste inverno com temperaturas acima da média, a semana que passou foi uma das mais frias dos últimos meses, com temperaturas abaixo dos 10 graus – atingindo 3 graus apenas em algumas regiões da cidade. Na próxima semana, por outro lado, os termômetros devem atingir 34 graus. Mas, as noites continuarão geladas, com temperaturas em torno de 15 graus. Se para todos que vivem confortavelmente essa amplitude térmica pode causar danos, imagine para as pessoas em situação de rua? A oscilação ainda pode permanecer pelos próximos meses.

A dica para quem quer ajudar as pessoas em situação de rua quando faz frio é solicitar uma abordagem por meio da Coordenadoria de Pronto Atendimento Social (CPAS) da Prefeitura, que funciona 24 horas por dia, e pode ser acionada por meio da Central 156. O pedido pode ser anônimo, mas é importante ter as seguintes informações para facilitar a identificação:

– Endereço da via em que a pessoa em situação de rua está (o número pode ser aproximado);

– Citar pontos de referência;

– Características físicas e detalhes das vestimentas da pessoa a ser abordada;

As pessoas em situação de rua também podem procurar os serviços de acolhimento espontaneamente. Caso o local procurado já tenha a sua ocupação total preenchida, os profissionais que atuam nos serviços deverão prestar o primeiro atendimento, protegendo-os do frio enquanto articulam uma vaga na rede de acolhimento do município.

A Operação Baixas Temperaturas (OBT), na capital, é acionada sempre que os termômetros ou sensação térmica atingem 13°C ou menos, inclusive com a montagem de tendas espalhadas pela cidade.

É importante lembrar que para obter vaga em Centros de Acolhida basta que a pessoa em situação de rua aceite o acolhimento oferecido pela Prefeitura. Não há burocracia, apenas é necessário que preencha uma ficha simples de identificação com os dados básicos. Cabe acrescentar que a pessoa também pode procurar diretamente estes locais. Em caso de preenchimento total de vagas, é realizado um encaminhamento para outro Centro de Acolhida disponível mais próximo da região.

As equipes do Consultório na Rua (CnaR), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), também orientam essas pessoas sobre os riscos para a saúde quando a temperatura diminui (igual ou abaixo dos 13ºC ou sensação térmica equivalente). O serviço ainda aciona as equipes de Assistência Social para o encaminhamento aos Centros de Acolhida ou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no caso de necessidade de remoção ao serviço hospitalar.

Haverá ainda mais veículos de abordagens e a SMADS já adquiriu 20 mil cobertores para distribuição.