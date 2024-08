Nóia: musical na Vila Mariana

Um artista em ascensão está em crise com a sua obra e precisa lutar contra os seus demônios. Esse é o mote de Nóia, novo trabalho de Kelson Succi com direção de Patrick Sampaio que faz temporada no auditório do Sesc Vila Mariana até 31 de agosto, com sessões de quinta a sábado, às 20h, exceto dia 16 (sexta), quando não há apresentação. Nas sextas-feiras, dias 23 e 30 de agosto, acontecem sessões às 17h e às 20h.

No elenco estão Kelson Succi, PETER e os músicos André Coelho, Noé Ribeiro e Frederico Santiago (que também assina a direção musical).

“Inspirado por Oscar Wilde em De Profundis, começo a criação escrevendo um texto íntimo que refletia uma grande queda livre, um jorro em fluxo conectado ao meu subconsciente e a marcas deixadas pelo sentimento de não pertencimento que experimentei”, comenta Succi.

Conforme a escrita avançou, o trabalho foi tomando outras formas. “Quando percebo, estou ocupado pela ideia de um musical que pudesse falar das pulsões de morte presentes no abuso de substâncias, um ‘musical moribundo’, influenciado por Gilberto Gil, Caetano Veloso, Jimi Hendrix e David Bowie, a quem homenageio através do personagem The Thin Black Duke, acrescenta.

A obra ganhou várias camadas. Há momentos fluidos e fragmentados; concretos e subjetivos; e sombrios e coloridos. E as referências musicais também passam por Chico Buarque, Os Tincoãs, Cartola e Talking Heads.

Quando Kelson convidou Patrick Sampaio para assumir a direção artística e o dramaturgismo, o texto passou a incluir elementos relacionados às violências institucionais e aos processos de desumanização de sujeitos não-brancos e dependentes químicos.

“Existem muitos Dukes em todos os centros urbanos e, por isso, a jornada dele atravessa uma conversa social já em curso”, afirma o diretor.

SERVIÇO

Nóia: até 31/08, de quinta a sábado, às 20h. Na sexta, 16, não há apresentação. Dias 23 e 30, sessões também às 17h. Auditório do Sesc Vila Mariana – R. Pelotas, 141 Ingressos: DE R$ 15 a R$ 50. www.sescsp.org.br/programacao/noia-um-musical-moribundo