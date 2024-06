No Sesc Ipiranga, espetáculo Angu combate estereótipos

Buscando subverter o olhar social fetichista que objetifica, coisifica, criminaliza e hiperssexualiza as “bixas pretas”, o espetáculo Angu, idealizado por Alexandre Paz e Nina da Costa Reis, faz sua primeira temporada em São Paulo. Com direção e dramaturgia de Rodrigo França, a peça fica em cartaz no Sesc Ipiranga entre os dias 25 de maio e 23 de junho, com sessões às sextas e aos sábados, às 20h, e, aos domingos, às 18h. No feriado do dia 30 de maio, quinta-feira, tem sessão às 18h.

Na trama, histórias de “bixas pretas” se entrelaçam, mostrando ao público que as vidas dessas pessoas não se resumem apenas às situações de violência. “Nos meus trabalhos, gosto de mostrar que existem outras realidades possíveis. Ficção e documental se misturam no trabalho, gerando empatia dos espectadores”, afirma França. O texto concorreu ao Prêmio Shell de 2024 pelo Rio de Janeiro.

Além de evocar narrativas passíveis e possíveis envolvendo negros gays, a montagem celebra e agradece ícones como Madame Satã, Gilberto França; o bailarino Reinaldo Pepe; Rolando Faria e Luiz Antônio (Queer Les Étoiles) e Jorge Laffond. Em cena estão Alexandre Paz, João Mabial e Orlando Caldeira.

Sobre a encenação

“Angu é um grito. Não necessariamente de socorro, porque acima de tudo existe potência, amor, desejo e intensidade na vida. O espetáculo é um Ebó. Que saiamos do teatro limpos e reequilibrados daquilo que nos oprime, nos aliena, nos engessa de sonhar”, acrescenta o diretor.

Serviço

Angu: até 23 de junho, às sextas e aos sábados, às 20h, e, aos domingos, às 18h.

Local: Sesc Ipiranga – Rua Bom Pastor, 822 – Ipiranga. Ingresso: de R$ 15 a R$ 50

Classificação indicativa: 14 anos

Masculinidades Negras: ciclo de bate-papos

Dia 06/06 – Masculinidades Negras: uma questão de saúde, com Thiago A. S. Soares, Daniel de Souza Campos e Leonardo Peçanha

Dia 13/06 – Masculinidades Negras, Educação e Gênero, com Douglas Araújo e Mônica da Silva Francisco

Dia 20/06 – Masculinidades Negras, cultura e arte, com Douglas Iesus e Nego Lipão

Não é preciso retirada de ingressos.

Classificação indicativa: Livre