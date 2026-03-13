No mês do consumidor, faça boas escolhas para gerar menos resíduos

A Ecourbis Ambiental, concessionária responsável pela coleta de resíduos no Agrupamento Sudeste da cidade de São Paulo, desenvolve ações para relembrar aos cidadãos sobre a importância de reduzir a geração de resíduos. Nesse sentido, o Dia Mundial do Consumidor, celebrado em 15 de março, é uma ótima oportunidade para discutir a promoção do consumo consciente.

Na busca constante pela sustentabilidade, o cidadão que tem consciência sobre a sua responsabilidade em relação aos resíduos que gera procura reduzi-los, seguindo algumas orientações simples. Evitar supérfluos, eliminar desperdícios, planejar suas compras, priorizar o reaproveitamento tanto de bens duráveis quanto de perecíveis e separar materiais para a coleta seletiva são algumas das atitudes cotidianas que trazem benefícios reais para a cidade.

Atenção aos 5Rs

Os 5 Rs (Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar) são considerados pilares para uma política de consumo consciente com o objetivo de diminuir a geração de resíduos e proteger o meio ambiente. Eles visam a mudar hábitos diários, focando na redução do “lixo”, desde a compra até o descarte final, promovendo sustentabilidade, geração de renda, melhoria da qualidade de vida e preservação do meio ambiente.

Repensar significa dar uma pausa antes de decidir comprar, pois, muitas vezes, no impulso adquirimos algo que, no final das contas, não iremos usar.

Recusar envolve medidas simples, como deixar na loja a caixa do sapato que você acabou de comprar, em vez de levá-la para casa para depois jogar no cesto.

Reduzir o consumo é bastante amplo, mas, de forma, geral, significa comprar apenas aquilo que será efetivamente utilizado, sejam ingredientes para preparar uma refeição ou uma roupa.

Reutilizar é a prática de dar outra utilidade para um item. Suplementos alimentares, por exemplo, geralmente são vendidos em potes de plástico de tamanho considerável. Eles podem servir como um cofrinho para guardar moedas, acomodar alguma ferramenta que é usada de forma esporádica ou até mesmo para armazenar outros alimentos, como farinhas ou bolachas. E, para não ficar com uma aparência estranha, é possível até customizar o pote, com algum adesivo.

Ainda em relação a reutilizar, outros exemplos envolvem reaproveitar a mesma decoração de Natal e fantasias de carnaval. Pode, ainda, ser a doação ou troca de livros, bem como de objetos em bom estado: roupas, equipamentos, brinquedos, utilidades domésticas etc.

Reciclagem

Por fim, chegamos ao Reciclar, que é talvez a ação mais simples que pode ser conduzida por quem mora na cidade de São Paulo. O motivo é que a coleta seletiva de materiais recicláveis é um serviço prestado em toda o município, então, é só as pessoas separarem as embalagens ou outros itens de papelão, plástico, alumínio, ferro ou vidro e colocar tudo em único saco. Aí, é só conferir o dia e horário que o caminhão da coleta seletiva passa em seu endereço e colocar o saco na calçada no máximo duas horas antes de a equipe chegar.

Se você mora nas zonas leste ou sul, em uma das 19 subprefeituras atendidas pela Ecourbis, pode acessar o site www.ecourbis.com.br e procurar a ferramenta “Horário de coleta”. Digitando o CEP ou endereço completo, serão informados os dias e horários de cada tipo de coleta – comum ou seletiva.

Com a coleta seletiva, os materiais recicláveis são encaminhados para cooperativas de catadores conveniadas à prefeitura de São Paulo. São as cooperativas que vendem os resíduos recicláveis para indústrias que os transformam em matéria-prima para a fabricação de novos produtos, reduzindo a necessidade de extração de recursos naturais.

O hábito de separar para Reciclagem, portanto, é primordial para garantir o consumo consciente. Além de reduzir e reaproveitar produtos, o consumidor garante que os materiais descartados serão transformados em novos itens.

Escolhas inteligentes

O consumidor moderno precisa estar atento às escolhas oferecidas no momento das compras. Optar por eletrodomésticos que consumam menos energia é inteligente, assim como preferir frutas e legumes da estação.

Importante é manter atenção ao volume de resíduos gerados em casa – tanto o “lixo” comum quanto de materiais recicláveis. Sempre que possível, selecione marcas que estejam embaladas em material reciclável, evitando bandejas de isopor, saquinhos metalizados (como os de salgadinho e bolachas), ou plásticos de uso único (canudos, mexedores de café e outros descartáveis em geral).

Planejar o cardápio e usar criativamente sobras e congelar alimentos são hábitos que impedem a geração de muitos resíduos e contribuem para economizar.

Vale destacar, ainda, que a redução da geração de resíduos no ambiente doméstico e a separação de recicláveis representam diminuição do volume de resíduos enviados ao aterro sanitário, garantindo que sua vida útil seja maior.

Todos os resíduos domésticos do Agrupamento Sudeste da cidade, onde a Ecourbis atua, são enviados ao aterro sanitário CTL – Central de Tratamento de Resíduos Leste, operado pela concessionária. Esse aterro sanitário recebe cerca de 7 mil toneladas de resíduos por dia, provenientes de domicílios de 19 subprefeituras das zonas Sul e Leste da cidade.

A frota de caminhões da Ecourbis está sendo substituída por veículos mais sustentáveis, como elétricos e movidos a biometano – combustível produzido a partir do biogás que é gerado a partir da decomposição do resíduo orgânico – ou Gás Natural Veicular (GNV). Essa modernização da frota estimula a economia circular – já que é dos próprios resíduos que se gera o combustível.

Na CTL, será construído um Ecoparque, com diferentes tecnologias para tratar e valorizar os resíduos. Haverá ampliação da separação de recicláveis e do uso do gás biometano.