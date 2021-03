No mês das mulheres, crie momentos únicos com sabores marcantes

O GattoFiga Pizza Bar já ganhou fama na região – e na cidade! – por seu cardápio composto por entradas, pizzas napolitanas e sobremesas artesanais incríveis, mas também pelo ambiente que parece transportar para uma realidade paralela. Ali, bom gosto, charme, aromas perfeitos, som ambientesuave e marcante, tudo com decoração e visual encantadores vem se aliar aos sabores para criar uma experiência única que vale cada minuto, cada garfada.

Mas, enquanto continuar a vigorar a fase vermelha na cidade – que começa nesse sábado, 6 de março, é possível trazer esse clima pra dentro de casa – ou ao menos os sabores.

Esse astral todo pode resultar também em encontros em casa, momentos especiais a dois, já que os restaurantes estarão fechados até 19 de março. Se lembrarmos que Março é o Mês das Mulheres e que celebrar a ocasião com delivery

GattoFiga é a pedida ideal. Afinal, o feminino é assim – essa mistura de força, intensidade, presença marcante e, ao mesmo tempo, delicadeza, sutileza e charme!

E para mostrar que a força está nos detalhes, que tal começar a noite com uma entrada como a Gatto Cornicione? Parece uma pizza – massa redonda e fininha, recoberta de molho de tomate com tomilho e parmesão ralado: maravilhosa!

Outra proposta é a Sorrento, Sorrento, uma massa de crostini que vem no capricho com mascarpone, pesto, alcachofra, champignon, alecrim, tomilho, grana padano e azeite trufado. Quantos sabores, que se harmonizam perfeitamente!

Para seguir com a noite perfeita, peça uma pizza napolitana , lembrando que no GattoFiga Pizza Bar ela é feita com massa fermentada por até 72 horas, natural e lentamente, para garantir o melhor resultado. E assada em forno italiano autêntico, com molho de tomate San Marzano e outros ingredientes frescos ou importados.

Seguindo na linha de sabor suave porém intenso, uma boa escolha é a pizza da Pancetta. Nela, a pancetta artesanal vem acompanhada de mascarpone, gorgonzola, tomilho e geleia artesanal de alho com pimenta calabresa.Outra pedida forte é a pizza Catarina, que mescla o saboroso molho de tomate com linguiça blumenau,recoberta de fior di latte e manjericão.

Para encerrar a noite, mantenha o sotaque italiano pedindo pelos clássicos: o Tiramisú, com grãos de Café, ou a Panna Cotta, com Calda de Frutas Vermelhas

Vale ainda destacar que a venda de bebidas alcoólicas é autorizada no delivery e o GattoFiga tem uma carta de vinhos pra lá de caprichada.

Precisa de orientação para harmonizar bem o sabor escolhido? Liga lá que eles te dão todas as dicas: 5587-1360. O número é também WhatsApp, para informações ou mesmo para fazer seus pedidos.

Promoção Especial

Para celebrar o Dia das Mulheres, a casa também criou uma promoção. Entre 9 e 12 de março (terça a sexta), quem pedir duas pizzas ganha a sobremesa Mille Foglie (massa de pizza fininha e crocante intercalada com doce de leite artesanal e açúcar de confeiteiro).

O cardápio completo com os preços também está disponível no site – www.gattofiga.com, pelo qual também é possível fazer pedidos. A casa ainda atende para retirada na porta ou pelo aplicativo IFood.

O GattoFigga Pizza Bar fica na Rua Luís Gois, 1.625 – Esquina com Rua das Rosas, na divisa entre Mirandópolis e Vila Clementino. Fone e WhatsApp: 11 5587-1360. Site: gattofiga.com. E siga nas redes sociais para conferir promoções e novidades: @gattofigapizzabar.