No Ibirapuera, Museu Afro Brasil tem três novas exposições

Q uem busca arte e cultura na capital paulista encontra uma diversidade de opções e tem sempre novidades a conferir. Agora, o Museu Afro Brasil, localizado dentro do Parque do Ibirapuera, acaba de abrir três novas exposições: “Proteção”, “Thinya” e “Acervo em Perspectiva: M’barek Bouhchichi, Nen Cardim, Washington Silvera”.

Na exposição Acervo em Perspectiva, objetos, materiais e memórias podem ser ressignificados pela arte. Três artistas transformam elementos do cotidiano, deslocando significados e criando narrativas visuais. Washington Silveira amplia palitos de fósforo queimados, dando grandiosidade ao que é passageiro. Nen Cardim resgata madeiras e metais descartados, evocando paisagens marítimas e memórias do trabalho artesanal. Já M’Barek Bouhchichi escreve versos de escritores negros na cerâmica, entrelaçando resistência e identidade. Cada obra ultrapassa o tempo e as fronteiras, convidando o espectador a expandir sua percepção.

Thinya é a obra que desafia as narrativas estabelecidas e nos convida a repensar o mundo ao nosso redor. O filme rompe com a lógica da imagem totalizante e nos conduz por zonas de atrito, onde diferentes realidades culturais, históricas e sensíveis se entrelaçam. Em vez de reafirmar o que já conhecemos, ele revela que o “mundo” é um terreno de disputa, permeando por olhares situados e vozes que escapam à ordem colonial.

Em Proteção – Rafaela Kennedy – essa artista manauara radicada em São Paulo desafia as fronteiras entre o corpo e imagem em uma obra que explora a identidade e a memória corporal. Seu trabalho, que transita entre fotografia, moda e performance, transforma a pele em um espaço de resistência e reinvenção.

Nesta exposição, Rafaela posa com sua mãe, Maria Aldenora, em troca de afeto e continuidade. A série de trípticos, com grafismos de Jorel Baniwa, propõe uma nova gramática visual, onde o toque e o acolhimento constroem um espaço permanência e resistência.

De terça a domingo, das 10h às 17h (permanência até 18h).. Entrada Inteira: R$ 15,00 / Meia Entrada: R$ 7,50Onde? Museu Afro Brasil Emanoel Araujo. Parque Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Portão 10, Vila Mariana.