Netflix investirá R$ 5 milhões para obras de modernização na Cinemateca

A Netflix anuncia patrocínio cultural no valor de R$ 5 milhões para a Cinemateca Brasileira, como parte do projeto de Restauração, Modernização e Ampliação do Complexo Arquitetônico da instituição. A iniciativa, aprovada pelo PRONAC 235047, por meio da Lei Rouanet, marca a primeira vez que a Netflix utiliza esse mecanismo de incentivo cultural para apoiar a cultura e o audiovisual no Brasil.

O investimento será aplicado na reestruturação e modernização da Sala Oscarito, que foi a primeira sala de projeção da atual sede da Cinemateca, inaugurada em 1997. As obras incluem adequações às legislações vigentes, melhorias nas instalações técnicas e modernização do sistema de climatização, visando garantir acessibilidade e adotar tecnologias que tornem o ambiente mais atual e eficiente. Com este acordo, a Netflix se torna a primeira empresa da iniciativa privada a fazer parte do projeto de revitalização e modernização da Cinemateca Brasileira desde sua reabertura em 2022.

“É uma alegria contribuir para a revitalização de um espaço tão importante para a história do cinema brasileiro. Preservar a memória audiovisual é fundamental para manter viva a cultura brasileira, garantindo que as futuras gerações conheçam e valorizem a riqueza de seu cinema. A Netflix sempre apoiou e seguirá apoiando o cinema nacional, investindo em tecnologia, infraestrutura e, principalmente, em histórias que refletem a diversidade e o talento do nosso país”, celebrou Elisabetta Zenatti, vice-presidente de Conteúdo da Netflix no Brasil.

“A modernização da Sala Oscarito é um passo importante na revitalização da Cinemateca Brasileira. Esse esforço não só contribui para preservar nosso patrimônio audiovisual, mas também reposiciona a Cinemateca como um espaço de referência na exibição cinematográfica e audiovisual”, destacou Maria Dora Mourão, diretora-geral da Cinemateca Brasileira.

Além da reforma da Sala Oscarito, o projeto de restauração da Cinemateca inclui ações como recuperação de alvenarias, climatização de espaços técnicos e áreas de pesquisa, implantação de paisagismo e melhorias na acessibilidade de diversas instalações. A Cinemateca projeta serem necessários quase R$ 30 milhões para a restauração completa.

A parceria público-privada é essencial para viabilizar a reconstrução da maior instituição brasileira dedicada à preservação audiovisual. Mecanismos de incentivo fiscal da cultura estão disponíveis a quase todas as empresas, e a Cinemateca está atualmente em busca de mais parceiros para a conclusão deste ambicioso projeto. Pessoas físicas também podem apoiar a iniciativa por meio do Programa de Amigos da Cinemateca.

Sobre a Netflix: A Netflix é um dos principais serviços de streaming que lideram a indústria do entretenimento, a nível mundial. Presente em mais de 190 países, conta com mais de 300 milhões de adesões pagas de membros que usufruem de séries, filmes e jogos de diferentes géneros e em diferentes idiomas. Os membros podem ver, pausar e continuar a ver o que quiserem, quando quiserem, onde quiserem, e mudar de plano em qualquer altura.

Cinemateca Brasileira:

A Cinemateca Brasileira, maior acervo de filmes da América do Sul e membro pioneiro da Federação Internacional de Arquivo de Filmes – FIAF, tem sua origem no primeiro clube de cinema de São Paulo, criado em 1946. Em 1956, torna-se Cinemateca Brasileira, sob o comando do seu idealizador, conservador-chefe e diretor Paulo Emílio Sales Gomes. Compõem o cerne da sua missão a preservação das obras audiovisuais brasileiras e a difusão da cultura cinematográfica.

Desde 2022, a instituição é gerida pela Sociedade Amigos da Cinemateca, entidade criada em 1962, e que recentemente foi qualificada como Organização Social. O acervo da Cinemateca Brasileira compreende mais de 60 mil títulos e um vasto acervo documental (textuais, fotográficos e iconográficos) sobre a produção, difusão, exibição, crítica e preservação cinematográfica, além de um patrimônio informacional online dos 120 anos da produção nacional.

Sobre o Viva Cinemateca: O Viva Cinemateca foi lançado em junho de 2023 voltado a ações de preservação de importantes acervos e coleções da Cinemateca Brasileira, como a coleção dos filmes em nitrato e o acervo do Canal 100. Seu próximo projeto visa a restauração, modernização e ampliação da sede da instituição. Ao longo de sua realização, o Viva Cinemateca incluiu ações educativas e de difusão como a mostra de cinema e a exposição A CINEMATECA É BRASILEIRA, que percorreram mais de 20 cidades de todas as regiões do país.

