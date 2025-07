Nessas férias, ensine as crianças a reduzir a geração de resíduos

Em casa, no parque ou viajando, a atitude tem que ser uma só: evitar a geração de resíduos. As férias escolares, nesse sentido, representam mais uma boa oportunidade para as famílias demonstrarem às crianças a importância de valorizar e curtir a natureza, manter os ambientes limpos e não praticar desperdício.

Para as famílias que viajam e ampliam os momentos de contato com o meio ambiente, em trilhas no meio da mata ou na areia da praia, a dica é ensinar às crianças que os resíduos devem ser levados de volta, nunca deixados nesses ambientes que necessitam de preservação. Os bons momentos vividos junto à natureza só serão repetidos no futuro se esses locais se mantiverem preservados.

O ideal, na verdade, é evitar o “lixo”, dando preferência a sanduíches naturais e frutas, sem produtos industrializados e repletos de embalagens. Para a água, evite garrafas pet de plástico descartáveis e leve recipientes reaproveitáveis, como garrafas térmicas que ainda têm a vantagem de manter a bebida fresca.

Essas mesmas dicas devem ser seguidas por quem vai fazer um piquenique no parque. Mas, se alguma embalagem for inevitável, lembre-se de separá-la para colocar junto aos recicláveis. Já os guardanapos sujos e as sobras de comida devem ser separados e colocados junto ao lixo comum.

Leve de volta para casa e tudo que for reciclável deve ser, preferencialmente, enxaguado. Depois, junte plástico, papel (limpo), metais e vidros em uma única embalagem. A triagem será feita em cooperativas e na Central Mecanizada Carolina Maria de Jesus, operada pela Ecourbis Ambiental. Verifique no site da concessionária – ecourbis.com.br – os horários em que o serviço é prestado na rua onde mora.

A Ecourbis também faz a coleta do lixo domiciliar comum, mas em datas diferentes e com outras equipes. O cronograma está igualmente disponível na aba Horário de Coleta do site.

No saco do lixo comum, devem ser depositados resíduos como as sobras de comida, os guardanapos sujos e embalagens de papelão engorduradas.

Aproveite ainda as férias para desenvolver nas crianças consciência quanto ao desperdício de alimentos, com a montagem de lanches bem calculados para essas aventuras fora do ambiente doméstico e durante as refeições em família. Elaborar receitas simples com a participação da garotada pode ser uma forma divertida de discutir o assunto.