Natal na Zona Sul tem arena de esportes radicais e ônibus iluminados

A a partir do próximo sábado (7) e até 31 de dezembro, acontece mais uma edição do Festival de Natal de São Paulo, com atividades gratuitas no Natal Radical, que vai acontecer no Modelódromo do Parque Ibirapuera, no Paraíseo; e o Natal Triângulo SP, na região central.

O secretário municipal de Turismo, Rui Alves, destacou que a Prefeitura, atenta ao potencial atrativo e turístico da ocasião, resolveu inovar. “Natal é um momento estratégico para o turismo em todo o mundo, pois fomenta o comércio local e torna a cidade um atrativo turístico para compras e lazer. Por isso, resolvemos oferecer este ano, além da decoração típica, atividades como esportes de aventura, música e cinema”.

O Natal Radical será realizado entre os dias 7 e 22, no Centro Esportivo e de Lazer Modelódromo do Ibirapuera, e terá atividades como patinação no gelo, pista de hoverboard (skate motorizado com duas rodas), simulador, surf machine, parede de alpinismo e mega tirolesa, entre outras. A expectativa é receber mais de 60 mil pessoas em todo o período.

Na região central, durante o Natal Triângulo, de 12 a 31 de dezembro, acontecerão sessões de cinema ao ar livre com filmes sobre o tema e apresentações de corais.

A seguir, confira a programação completa, no Modelódromo do Ibirapuera (Paraíso/Vila Mariana) e no Triângulo SP (região Central)

Natal Radical

De 7 a 22 de dezembro, das 14h às 22h, no Centro Esportivo e de Lazer Modelódromo do Ibirapuera (R. Curitiba, 290 – Paraíso)

Atrações: – Pista de patinação no gelo; – Pista de hoverboard temática; – Pista de patinação tradicional; – Arena lúdica com Papai Noel e oficinas; – Simulador Nasa com neve; – Surf machine – onda gelada; – Parede de alpinismo com slider e

Rapel; – Mega Tirolesa; – Bungee jump; – Arena jungle.

Haverá também Praça de alimentação.

Natal Triângulo SP

De 12 a 31 de dezembro, em diferentes horários, haverá sessões de cinema ao ar livre com temas natalinos e apresentação de corais.

Também haverá decoração temática com elementos cenográficos nos seguintes locais: – Praça Padre Manoel da Nóbrega; – Triângulo Histórico; – Largo do Café; – Praça do Patriarca; – Praça Antônio Prado;- Largo da Misericórdia

Entrada gratuita.

Ônibus iluninado

Os ônibus decorados com temas natalinos voltaram a iluminar a cidade neste fim de ano. A SPTrans iniciou no último sábado (30/11) os passeios gratuitos em direção à Árvore de Natal do Ibirapuera. São 89 veículos iluminados, partindo de três pontos da cidade para que o maior número de pessoas possa aproveitar a viagem e conhecer a árvore.

As equipes de campo da SPTrans acompanham o trajeto, ajudando na organização dos passeios. Os ônibus seguem em carreatas partindo das zonas Leste, Sul e Norte. Além disso, motoristas estarão vestidos de Papai Noel, incorporando o espírito natalino para receber os passageiros.

Além dos passeios, durante o mês de dezembro os ônibus iluminados também circulam em suas linhas regulares nos dias úteis.

Os passeios gratuitos vão até 22 de dezembro, sempre aos sábados e domingos, das 18h às 20h.

Veja a programação:

Datas dos próximos passeios gratuitos: 7/12 e 8/12 – sábado e domingo; 14/12 e 15/12 – sábado e domingo; 21/12 e 22/12 – sábado e domingo

Zona Sul – total de 15 coletivos iluminados- Saída: Shopping Interlagos

Zona Norte – total de 24 coletivos iluminados – saída? Metrô Parada Inglesa.

Zona Leste – total de 50 coletivos iluminados. Saída: Rua Alvinópolis (Metrô Vila Matilde)