Natal Iluminado terá árvores em cada bairro e Ibirapuera Radical

O Natal Iluminado 2025 vai transformar São Paulo em um circuito contínuo de luz e cultura, garante a Prefeitura. Todas as regiões da cidade vão receber cenários temáticos, oficinas gratuitas, decoração especial e programação diária. Cada uma das 32 subprefeituras terá uma árvore de Natal de 13,5 metros de altura.

A programação oficial do Natal Iluminado 2025 e do Réveillon na Paulista vai até 6 de janeiro e combina iluminação inédita, atrações culturais e uma ampla operação pública. O conjunto deve movimentar a economia da capital em mais de R$ 2 bilhões, com 18 mil empregos gerados, segundo projeções da FGV.

Por vias estruturais, como 23 de Maio, Radial Leste, Braz Leme, Sumaré, Giovanni Gronchi e Marginais também recebem iluminação natalina, assim como os parques Ibirapuera, Carmo, Villa-Lobos, Anhanguera e Chácara do Jockey.

Além disso, haverá mais de 300 atrações artísticas por toda a cidade, 200 ônibus iluminados; 27 cartões-postais do Centro terão iluminação e decoração natalina; Theatro Municipal, Praça da Sé, Largo São Bento, Pateo do Collegio, Praça Patriarca e Viaduto Santa Ifigênia terão experiências culturais e turísticas, como pista de patinação no gelo, corais natalinos, orquestras, cortejos, presépios e brinquedos infantis

No Ibirapuera, de 9 a 23 de dezembro, o Modelódromo recebe o Natal Radical, com patinação no gelo, bungee jump, hoverboard, simulador com neve, surf machine, parede de alpinismo, tirolesa, arena lúdica e alimentação. A entrada é gratuita, das 14h às 22h.

Já o Réveillon da Avenida Paulista deste ano será o maior já realizado pela cidade, com 14 horas ininterruptas de música e um line up de dez grandes atrações que se apresentam a partir das 14h do dia 31 de dezembro. Sobem ao palco Colo de Deus, Frei Gilson, Padre Marcelo Rossi, João Gomes, Belo, Maiara & Maraisa, Ana Castela, Simone Mendes e Latino.

A festa contará ainda com 15 minutos da maior queima de fogos silenciosos já registrada em São Paulo, utilizando 6,5 toneladas de artefatos sem ruído, além de um palco monumental de 17 metros por 20 metros com painel de LED cenográfico e dez torres de vídeo distribuídas ao longo da avenida. A celebração coincide com a histórica 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, que reunirá 55 mil atletas de 48 países.

Outra atração será a Cidade das Crianças, corais natalinos, cortejos, cenários interativos e ônibus iluminados circulando pelo Centro e Avenida Paulista.