Nandu se Prepara para Lançar o Single “Inexplicável” — Uma Canção Sobre o Amor em Sua Forma Mais Profunda

O cantor e compositor Nandu anuncia o lançamento de seu novo single, “Inexplicável”, uma canção que mergulha na delicada tarefa de falar sobre o amor — esse sentimento tão intenso e, ao mesmo tempo, impossível de definir. A música estará disponível em breve em todas as plataformas digitais.

💙 Quando o amor não cabe em palavras

“Inexplicável” não é apenas uma canção romântica. É um retrato sensível daquilo que sentimos, mas não conseguimos traduzir. A composição fala sobre o amor em sua essência mais profunda — aquele que ultrapassa a lógica, desafia definições e só pode ser verdadeiramente compreendido por quem sente.

“É sobre quando a gente tenta explicar o que sente, mas tudo parece pouco. Porque o amor de verdade é isso: grande demais pra caber numa palavra só”, explica Nandu.

Com melodia envolvente e arranjos delicados, o single traz uma atmosfera intimista, que valoriza cada verso e cada silêncio — como se a música respirasse junto com quem ouve.

🎙️ Uma nova fase, mais madura e autêntica

“Inexplicável” marca o início de um novo ciclo na carreira de Nandu. Mais do que um lançamento, é um reflexo do amadurecimento artístico do cantor, que busca cada vez mais canções que expressem sentimentos reais, com profundidade e verdade.

A música também abre caminho para futuros lançamentos que vão explorar ainda mais essa vertente emocional, poética e sensível que é a marca do artista.

📲 Em breve nas plataformas

O single estará disponível nas principais plataformas digitais nos próximos dias. Para quem deseja ouvir assim que for lançado, o pré-save será divulgado em breve pelas redes sociais oficiais do cantor.