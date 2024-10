Nabil Bonduki critica túnel na Sena Madureira

Candidato a vereador, Nabil Bonduki (PT) vai atuar em urbanismo e é um crítico ao projeto de construção de um túnel na Rua Sena Madureira.

“A gestão de Ricardo Nunes quer gastar R$ 575 milhões em uma obra viária ultrapassada, um túnel sob a Avenida Domingos de Moraes. Ele ira remover centenas de árvores e gerar a remoção de uma comunidade pobre, há muitos anos estabelecida numa área bem localizada na cidade. É inacreditável que ele esteja recuperando um contrato de 13 anos atrás, totalmente desatualizado, enquanto São Paulo precisa investir em transporte coletivo e reduzir o uso de veículos individuais motorizados.

O impacto ambiental é enorme, e o valor dessa obra é maior do que o orçamento anual da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. É um projeto que estava paralisado desde 2011 e que não faz sentido nenhum para a cidade que queremos construir, especialmente em tempos de crise climática, quando os investimentos deveriam ser destinados ao transporte coletivo eletrificado

A opção por obras viárias ultrapassadas é a continuidade de um projeto de cidade que desrespeita os estudos técnicos, a análise do território e participação da sociedade.

É assim não apenas nessa obra em particular, mas também com o planejamento da cidade como um todo. A cidade precisa reagir diante de ações que atendem interesses individuais sem uma visão de conjunto.

Uma nova ideia de cidade deve surgir da mobilização da sociedade. E preciso recuperar a noção de democracia participativa e que estabeleça um processo permanente de leitura dos territórios, de elaboração de planos de bairros, como base para fundamentar a revisão da atual Lei de Zoneamento.”

Para saber mais, visite nas redes sociais @nabil_bonduki