Na volta às aulas municipais, zona sul ganha CEU Padre Chicão

O início do ano letivo na Rede Municipal da capital paulista marca um novo capítulo de oportunidades para a comunidade do Grajaú com a inauguração nesta quarta-feira (4/2) do CEU Padre Chicão, localizado no Jardim Itajaí, zona sul.

A unidade também abriga a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Magda Becker Soares com novo modelo de gestão e atendimento integral com jornada de 09 horas para os estudantes.

A nova unidade conta com infraestrutura completa com capacidade para cerca de 300 estudantes do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental I e foi planejada para atender a jornada estendida. A carga horária adicional será destinada a atividades como jogos e estratégias de raciocínio lógico, escrita, práticas corporais e linguagens artísticas, dentro da política pública da Educação Integral e do Currículo da Cidade. Totalizando as 50 horas-aula semanais.

Esse modelo de atendimento integral com nove horas também está presente nas EMEFs inauguradas em 2025 nos novos CEUs, são elas: EMEF Ruth de Souza, EMEF Marina Colasanti, EMEF José Gregori e EMEF Padre Anthony John Conry. As unidades integram o modelo de Parceria Público-Privada (PPP), no qual a concessionária é responsável pela manutenção completa dos espaços físicos, incluindo conservação de mobiliários, troca de lâmpadas e manutenção predial, garantindo mais agilidade e eficiência à gestão escolar.

Iniciativa permite à gestão escolar dedicar mais tempo ao trabalho pedagógico e às estratégias de aprendizagem com novas experiências pedagógicas, garantindo o direito de acesso aos territórios educativos na escola e para além dela, em uma perspectiva de formação e desenvolvimento integral do Programa São Paulo Integral (SPI).

A Rede Municipal inicia o ano com um crescimento significativo no São Paulo Integral (SPI): o número de estudantes atendidos aumentou 372% em comparação a 2021, quando o programa contava com cerca de 31,6 mil matrículas. Hoje, 772 unidades educacionais integram o SPI, atendendo mais de 149,6 mil estudantes. Somando com o número de bebês e crianças atendidos nas creches são mais de 405 mil estudantes atendidos em tempo integral.

Infraestrutura

O CEU Padre Chicão tem capacidade para atender mais de 3,1 mil pessoas diariamente nas diversas atividades culturais, esportivas e educacionais. O bloco cultural tem salas equipadas para aulas de música, artes cênicas e outras linguagens artísticas. Além de cineteatro, estúdio de gravação, biblioteca e bebeteca com acervo e mobiliário aconchegante e organizado para promover o desenvolvimento de bebês e crianças da primeira infância.

Já no bloco esportivo o destaque é a piscina semiolímpica que vai receber aulas, competições e atividades de recreação para toda a comunidade. O espaço conta ainda com quadra coberta, playground e salas equipadas para artes marciais e dança. O bloco educacional além de abrigar a EMEF Magda Becker,

Lideranças que inspiram

O nome do CEU carrega a legado do sacerdote Francisco Aparecido da Silveira, carinhosamente chamado de Padre Chicão, uma liderança muito influente e querida na região do Grajaú, conhecido pela dedicação à vida religiosa, ao trabalho pastoral e à comunicação comunitária.

Ao longo de sua trajetória, atuou em diversas paróquias da região e, nos últimos anos de vida, foi pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Cristo Ressuscitado, sempre com forte atuação social. Padre Chicão também conquistou milhares de ouvintes como apresentador do programa “Recado de Vida”, transmitido pela Rádio Imaculada para todo o país. Faleceu em agosto de 2021, deixando um legado de fé, solidariedade e compromisso com a comunidade.

Já na EMEF, a história de Magda Backer Soares, uma das maiores referências da educação brasileira, se manterá sempre viva no trabalho pedagógico e no acolhimento de cada criança e jovem. Magda foi educadora, linguista, pesquisadora e docente universitária, sendo professora emérita da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Era graduada na área de Letras e doutora em Educação. Em 1990, fundou o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale), consolidando pesquisas fundamentais sobre letramento no Brasil e contribuindo para a transformação das práticas pedagógicas em todo o país. dial.