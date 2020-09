Na Vila Clementino, Unidade de Síndrome Respiratória Aguda completa 5 meses

A primeira internação por covid-19 realizada na Unidade de Internação de Tratamento da Síndrome Respiratória Aguda do Hospital São Paulo, hospital universitário da Universidade Federal de São Paulo (HSP/HU Unifesp), completou cinco meses em 31 de agosto. Inaugurada no início da pandemia e preparada para o atendimento de casos de doenças respiratórias em decorrência do novo coronavírus, a unidade já recebeu mais de 200 pacientes, totalizando mais de 2 mil diárias no período.

A docente e chefe da disciplina de Pneumologia da Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp) – Campus São Paulo, Jaquelina Ota, relata que a enfermaria, com capacidade máxima para 20 leitos em 10 quartos, foi organizada com o propósito de receber pacientes em isolamento. Ota conta, ainda, que se fez necessária a implementação de melhorias na infraestrutura da Unidade de Tratamento, assim como foi reconhecida a necessidade de recursos humanos qualificados e capacitados, além de humanizados e comprometidos. Foram estipuladas novas rotinas a fim de assegurar a proteção tanto dos pacientes quanto da equipe.

Por Juliana Cristina,

da Unifesp