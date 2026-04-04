Na inauguração da Linha Ouro, prefeito promete outras duas obras para zona sul

A Linha 17-Ouro era prevista para 2014, quando o Brasil sediou a Copa do Mundo, mas teve as obras paralisadas em 2019 e foi viabilizada somente em 2023. A nova linha recebeu investimento de R$ 5,97 bilhões e estabelece a ligação entre o Aeroporto de Congonhas e as linhas 9-Esmeralda e 5-Lilás. Com 6,7 quilômetros de extensão e oito estações, o ramal amplia a capacidade de deslocamento na Zona Sul e deve transportar cerca de 100 mil passageiros por dia em operação plena, prevista para outubro.

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Ricardo Nunes ressaltou o conjunto de investimentos em andamento no transporte da cidade e prometeu retomada de outras obras na zona sul da capital. “Também estamos aperfeiçoando a malha viária para melhorar o transporte coletivo. Vamos fazer a extensão da Avenida Roberto Marinho, que já está licitada e com ordem de início, o Túnel Sena Madureira, a ponte Pirituba-Lapa e a extensão da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães”, disse o prefeito.

“Quase todo dia tem uma entrega em conjunto”, disse o governador Tarcísio de Freitas, frisando uma parceria entre Estado e Prefeitura na área de mobilidade. Durante a inauguração, Tarcísio também autorizou a expansão da linha, com mais 4,6 km de extensão e quatro novas estações: Américo Maurano, Vila Paulista, Panamby e Paraisópolis, que integrará pela primeira vez uma das maiores comunidades da capital ao sistema de transporte sobre trilhos. “Quanto mais interconectada a nossa rede for, mais eficiente será, melhor serviço a gente vai prestar”, afirmou.

Ganho de tempo

A nova conexão reduz o tempo de viagem, facilita o acesso ao aeroporto e reorganiza fluxos em uma das regiões mais adensadas da cidade. A integração com ônibus e ciclovias também ampliará as alternativas de deslocamento e fortalece o uso de modais mais sustentáveis. Uma dessas integrações já começa a funcionar neste sábado (4), com a criação da linha circular 776M-10 Term. Água Espraiada/Aeroporto, que funcionará como um braço de conectividade entre o novo sistema de trilhos, o Aeroporto de Congonhas e os polos empresariais da Zona Sul (leia mais abaixo).

Os ganhos ambientais são significativos. A operação elétrica da linha permite a redução anual estimada de 25,9 mil toneladas de emissões de poluentes e gases de efeito estufa, além de uma economia de aproximadamente 11,7 milhões de litros de combustíveis por ano, contribuindo para a diminuição de congestionamentos e da dependência do transporte individual.

Linha circular

Para integrar ainda mais os deslocamentos na região, a SPTrans inicia no sábado (4/4) a operação da linha circular 776M-10 Term. Água Espraiada/Aeroporto, operada pela Viação Gatusa, que funcionará como um braço de conectividade entre o novo sistema de trilhos, o Aeroporto de Congonhas e os polos empresariais da Zona Sul.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, para a operação, a frota contará com seis ônibus e intervalo programado de 10 minutos no horário de pico. A nova linha foi desenhada para oferecer um deslocamento que se integra às estações do monotrilho ao longo da Av. Jornalista Roberto Marinho e facilitando o acesso de turistas e trabalhadores à região da Chucri Zaidan e Vila Cordeiro.

Itinerário:

Linha: 776M-10 Term. Água Espraiada – Aeroporto

Sentido único: Term. Água Espraiada, Av. Jorn. Roberto Marinho, acesso, Av. Washington Luiz, Pça. Hussam Eddine Hariri, retorno sob Viad. João Julião da Costa Aguiar, Av. Washington Luiz, Rua Palmares, Av. Jorn. Roberto Marinho, Av. Dr. Chucri Zaidan, Av. João Dória, Av. das Nações Unidas, Av. Jorn. Roberto Marinho, Term. Água Espraiada.

Operação assistida

Nesta fase inicial, os trens circularão com tempo de espera médio entre 7 e 14 minutos, em formato de shuttle (cada composição vai e volta pela mesma via), entre o Aeroporto de Congonhas e a Estação Morumbi. As viagens contarão com a supervisão de funcionários embarcados, procedimento padrão nas novas linhas de metrô.

A operação transitória permite acompanhamento técnico e regulações dos sistemas e a verificação contínua da confiabilidade operacional. O objetivo é garantir segurança e qualidade no atendimento aos passageiros do início do serviço até a evolução para a operação em tempo integral, das 4h40 à 0h.

O trajeto vai contar com sete, das oito estações abertas ao público: Morumbi (conexão com a Linha 9-Esmeralda), Chucri Zaidan, Vila Cordeiro, Campo Belo (integração à Linha 5‑Lilás), Vereador José Diniz, Brooklin Paulista e Aeroporto de Congonhas.

Atualmente, a rede metroviária da cidade de São Paulo é composta por 6 linhas, totalizando 104,2 km de extensão e 91 estações, por onde passam mais de 4 milhões de passageiros diariamente. Está integrada à CPTM nas estações Luz,

Tamanduateí, Brás, Palmeiras-Barra Funda, Tatuapé, Corinthians-Itaquera, Pinheiros e Santo Amaro e aos outros modais de transporte na cidade.

Estação Washington Luís

A estação não estará no funcionamento inicial para não impactar a experiência do passageiro com um significativo aumento no tempo de espera dos trens, já que essa parada demanda utilizar a bifurcação da linha.

A Washington Luís será integrada tão logo a inserção de novas composições permita a redução do intervalo de circulação, o que está previsto para junho/26.

Características e funcionamento das estações

Todas as estações da Linha 17-Ouro contam com dois acessos bem integrados ao entorno urbano, facilitando a entrada e a saída dos passageiros. Elas são totalmente acessíveis, com elevadores, escadas rolantes, pisos táteis, sanitários adaptados e sinalização adequada, garantindo autonomia e conforto a pessoas com mobilidade reduzida.

As estações também contam com portas de plataforma e espaços dedicados para guarda de bicicletas (paraciclos, além de um bicicletário na Estação Morumbi), integrados a ciclovias existentes, incentivando a mobilidade ativa e a integração entre diferentes modos de deslocamento. Nos acessos, há baias para embarque e desembarque de veículos (táxis, aplicativos) e pontos de ônibus.

Nesta fase inicial de operação, as passarelas e túneis acompanharão o horário de funcionamento das estações, das 10 às 15h. Vale ressaltar que tanto passarelas quanto o túnel do aeroporto de Congonhas são acessíveis a todos os cidadãos, independentemente de estarem ou não embarcando nos trens, o que facilita a mobilidade, a travessia da avenida Roberto Marinho e o acesso ao aeroporto. Quando as estações estiverem em pleno funcionamento, os acessos seguirão os mesmos horários.

Trens tecnológicos

Cada um dos 14 trens da frota, todos já fabricados na China, tem capacidade para 616 passageiros. Desse total, 11 unidades já estão no Pátio Água Espraiada, sendo oito já comissionados, que é o processo de cumprimento dos protocolos de testes de segurança e liberação para operar. As outras três composições estão a caminho do Brasil por navio e a utilização de mais trens na operação comercial é ampliada gradualmente conforme a ampliação da demanda, seguidas de ajustes nos sistemas de controles.

Os trens desta linha foram projetados para funcionar com o sistema UTO (Unattended Train Operation), sem condutor, com controle por sinalização CBTC. Cada composição é formada por cinco carros, com passagem livre entre eles, ar‑condicionado, iluminação em LED, câmeras de vigilância, sistemas de detecção e combate a incêndio e tração sobre pneus. Um dos destaques é o conjunto de baterias embarcadas, que permite ao trem se deslocar mesmo em caso de falta de energia, reforçando a segurança e a confiabilidade da operação.

Linha 17-Ouro

Com 6,7 quilômetros de extensão e oito estações, a Linha 17‑Ouro ampliará a integração entre o transporte sobre trilhos, o aeroporto e outros modais da capital. A entrada em operação do novo ramal representa um avanço importante para a mobilidade urbana e para a qualificação dos deslocamentos na região sul de São Paulo.

O monotrilho oferece vantagens em alguns cenários, como o eixo da Av. Roberto Marinho, por ser elevado e ocupar os canteiros centrais, o que reduz desapropriações e impacto nos bairros. Suas estações têm infraestrutura completa, com elevadores, escadas rolantes, paraciclos e integração com ciclovias. Além disso, sua implantação requalifica o entorno com áreas verdes, paisagismo e conexões cicloviárias contínuas, como já visto na Linha 15‑Prata.

SERVIÇO – LINHA 17‑OURO (OPERAÇÃO TRANSITÓRIA)

Início da operação: 31 de março, terça-feira

Dias de funcionamento: segunda a sexta‑feira (inclusive feriados)

Horário: das 10h às 15h. Na terça-feira, 31, data de inauguração, funcionará excepcionalmente das 16h às 20h.

Tempo médio de espera: entre 7 e 14 minutos

Estações em funcionamento: Morumbi; Chucri Zaidan; Vila Cordeiro; Campo Belo (integração com a Linha 5‑Lilás); Vereador José Diniz; Brooklin Paulista; Aeroporto de Congonhas