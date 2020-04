Na capital, quarentena continua e Prefeitura vai endurecer isolamento

Em entrevistas à tv Globo e Globo News, o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido sentenciou: não há qualquer possibilidade de relaxar as medidas de isolamento social na capital paulista em 11 de Maio, segunda-feira após o Dia das Mães. E mais: diz que, pelo contrário, a Prefeitura estuda medidas de endurecimento para aumentar a adesão à quarentena.

Estudos têm mostrado que o isolamento social está caindo, ao mesmo tempo em que pesquisa do DataFolha mostrou que tem caído a aprovação da população às medidas de fechamento do comércio. Por outro lado, o número de casos de contaminação e óbitos não para de crescer, especialmente em bairros da periferia, onde a mortalidade é maior e continua a crescer.

Em bairros nobres, entretanto, há também concentração de mortes. Os bairros de Alto de Pinheiros, na zona oeste, e Campo Belo, na Zona Sul, tem grande número de óbitos por 100 mil habitantes. A Água Rasa e o Pari, ambos distritos na zona leste, que têm o maior índice na cidade por enquanto, estão com 47,2 mortes por 100 mil habitantes. Pinheiros tem 41,5, Liberdade (no centro) tem 39,8 e o Campo Belo tem 37,6.

Na capital, são já quase 60 mil casos suspeitos, mais de 15 mil deles confirmados, com mortes chegando a quase 4 mil, entre confirmados e suspeitos.

Entre as medidas para endurecimento, está previsto o bloqueio de ruas e faixas. Em ação conjunta, as secretarias municipais da Saúde (SMS), Mobilidade e Transportes (SMT) e Segurança Urbana (SMSU), já realizam na manhã desta quinta-feira (30), o bloqueio de faixas em vias das zonas Sul e Leste da capital. A ação também contará com participação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Guarda Civil Metropolitana (GCM) e do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), da Polícia Militar.

A Prefeitura alega que está escolhendo as vias conforme a movimentação que vem sendo detectada nos endereços, dia a dia, assim, a medida tem caráter preventivo e educativo, mas visa a tornar mais difícil a circulação nesses pontos. Nos locais, estão sendo exibidas mensagens de profissionais da saúde e painéis móveis da CET trazem mensagens com o alerta: “fique em casa”.

Outras ações devem ser anunciadas nos próximos dias.