Mutirão de artesanato na Cidade Ademar: 17/06

A Subprefeitura de Cidade Ademar vai sediar um mutirão de serviços destinado a artesãos e manualistas da capital credenciados ou que queiram se credenciar no Mãos e Mentes Paulistanas, programa municipal de fomento ao setor artesanal na cidade.

A ação tem como objetivo facilitar o acesso de produtores manuais da cidade aos benefícios do Mãos e Mentes, levando serviços de credenciamento e atualização cadastral de forma presencial. Os interessados em se credenciar precisam levar um comprovante de endereço, documento de identificação e uma peça artesanal pronta e uma igual ou similar para produzir ou finalizar no local, para comprovar a autoria do trabalho.

Também serão realizados cursos que fazem parte da jornada de qualificação do programa e são obrigatórios para todas as oportunidades comerciais do programa. Os presentes poderão realizar e receber os certificados dos módulos de Coleção Organizada e Modelagem de Negócio.

“Levar os serviços do Mãos e Mentes Paulistanas para a zona sul é uma forma concreta de garantir que o desenvolvimento econômico da cidade chegue a todos os territórios. Queremos democratizar o acesso de artesãos e manualistas de todas as regiões da cidade aos serviços da Prefeitura de São Paulo”, declara o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart.

O programa Mãos e Mentes Paulistanas tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais da cidade.

SERVIÇO

Mutirão de Serviços Mãos e Mentes Paulistanas Cidade Ademar – Data: 17/06- Horário: 10h às 17h; Coleção Organizada – 10h30 às 12h; Modelagem de Negócios – 13h30 às 15h- ; Local: Subprefeitura Cidade Ademar- Endereço: Av. Yervant Kissajikian, 416 – Vila Constância.